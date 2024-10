Seize personnes ont perdu leur pantalon de cuir pendant Wiesn.

L'Oktoberfest touche à sa fin, et le bilan du Wiesn-Fundbureau également. Cette année, aucun visiteur n'a égaré ses dents, mais plus d'une douzaine de personnes ont laissé derrière elles leurs Lederhosen. Les données du Wiesn-Fundbureau indiquent que 3500 objets ont été perdus, dont 16 paires de Lederhosen et de nombreuses chaussures pour femmes. Les chaussures féminines récupérées suggèrent que certains festivaliers ont peut-être opté pour les tongs offertes en souvenir, suivant les conseils de l'organisation du festival. Le sort des Lederhosen reste un mystère - leurs propriétaires ont-ils changé pour des vêtements plus casual qu'ils avaient apportés, ou avaient-ils l'intention de les garder en souvenir ? Des menottes légères et cinq alliances de mariage ont également disparu, trois des alliances ayant finalement été retrouvées.

Aucune dentier n'a été remis au Wiesn-Fundbureau cette année - d'habitude, au moins un invité quitte le festival sans ses dents. Cette année, un protège-dents dentaire a été remis. La présence de chapeaux traditionnels, remarquée par les vendeurs de souvenirs, s'est reflétée dans le nombre inhabituellement élevé de chapeaux remis. Comme d'habitude, des centaines de portefeuilles, d'ID, de téléphones, de cartes bancaires et de clés ont été laissés derrière eux, ainsi que plusieurs douzaines de parapluies, une occurrence courante en raison de la météo humide de la deuxième semaine.

Police: Moins d'incidents

L'Oktoberfest a accueilli environ 6,7 millions de personnes cette année, selon l'estimation de l'organisation du festival. despite the partly wet and cool weather during the second half of the festival, spirits remained high. People enjoyed the grounds, tents, beer gardens, and streets at a leisurely pace. Despite the large crowd, fewer criminal incidents were reported, and the Wiesn medical service saw fewer patients.

"The Oktoberfest was particularly enjoyable this year," stated festival director Clemens Baumgaertner of the CSU. The security measures, supported by police and fire services, proved to be effective. He hopes for this trend to continue. Many visitors hailed from overseas, including the USA and Italy, as well as Britain, Austria, Poland, France, Switzerland, Spain, the Netherlands, and, for the first time, India. The majority of these guests wore Lederhosen and Dirndls. More guests opted for high-quality versions of these traditional outfits to fully embrace the "Oktoberfest experience," as the festival management described.

"It was a peaceful Oktoberfest. And it was a safe Oktoberfest," concluded the police. The security measures and appeals of the authorities had been heeded, and guests expressed attentiveness towards each other, proudly recognized by the police press spokesman Andreas Franken. The number of criminal incidents decreased by approximately 25 percent. There were 219 cases of physical harm (222 last year), among which 29 involved a beer mug. There were 2 rapes (2023: 6) and 158 thefts (188).

