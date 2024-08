Secrétaire d'État ukrainien en détention

Face à la poursuite de l'adhésion à l'UE par l'Ukraine, le pays prend des mesures plus fermes contre la corruption. Le service de sécurité ukrainien SBU a arrêté un haut fonctionnaire du gouvernement soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin.

Un haut fonctionnaire du gouvernement ukrainien a été arrêté pour suspicion de corruption. Selon le SBU, le ministre adjoint de l'Énergie a été arrêté pour suspicion d'avoir accepté 500 000 dollars US (environ 460 000 euros) en pots-de-vin. Le SBU a décrit l'affaire comme la "découverte d'un vaste schéma de corruption". Le fonctionnaire, identifié par les médias ukrainiens comme étant Oleksandr Cheilo, aurait accepté des pots-de-vin de compagnies minières de l'ouest de l'Ukraine pour faciliter le transfert de matériaux des mines de l'est du pays vers l'ouest. Il aurait été pris la main dans le sac avec trois présumés complices. Les suspects encourent jusqu'à 12 ans de prison et la confiscation de leurs biens. Le gouvernement a annoncé le limogeage du ministre adjoint.

La lutte contre la corruption est l'une des principales exigences de Bruxelles envers Kyiv dans les négociations d'adhésion à l'UE. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plusieurs scandales de corruption ont été découverts dans le pays, y compris dans les ministères de la Défense et de l'Agriculture.

Le limogeage du ministre adjoint de l'Énergie par le gouvernement souligne l'engagement de l'Ukraine dans la lutte contre la corruption. L'arrestation et les allégations contre le ministre mettent en évidence le problème profond de la corruption en Ukraine, un défi que le pays doit relever pour répondre aux exigences de l'adhésion à l'UE.

