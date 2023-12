Sébastien Haller : L'attaquant de l'Ajax parle de sa nationalité et de l'influence de l'entraîneur Erik ten Hag

Né dans la banlieue sud de Paris, d'un père français et d'une mère ivoirienne, Haller avait représenté la France lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2011.

Mais en novembre 2020, à l'approche des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Côte d'Ivoire vient frapper à la porte.

N'ayant pas été sélectionné en équipe de France, Haller a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire et affirme que porter le maillot des Éléphants est un honneur.

Cependant, après son ascension fulgurante en tant que buteur à l'Ajax au cours des deux dernières saisons, certains se sont demandé s'il regrettait sa décision.

Haller ne pourra pas jouer avec des joueurs comme Karim Benzema et N'golo Kante en équipe de France, mais le joueur de 27 ans a expliqué que le choix du pays à représenter était "une décision très personnelle" et "plus compliquée qu'il n'y paraît".

"Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de l'endroit où vous êtes né, mais aussi de ce que vous ressentez [...]. Bien sûr, en ce qui me concerne, les deux pays ont été très importants pour moi, pour faire partie de ma culture. Alors me demander de choisir [seulement] l'un d'entre eux, c'est tout simplement stupide", a déclaré Haller à Darren Lewis de CNN Sport.

"Pour moi, il y a les deux pays, et c'est comme si vous deviez choisir une partie de vous (...). Il faut aussi se rendre compte qu'il ne s'agit que de football, et j'étais à un moment de ma vie où je voulais faire un choix et le choix de la Côte d'Ivoire me semblait le plus approprié", a ajouté l'attaquant.

Le dilemme international

En septembre 2020, un mois avant la convocation de Haller en Côte d'Ivoire, le Congrès de la FIFA a voté la modification des règles d'éligibilité pour les équipes nationales.

Cela signifie que les joueurs ne sont plus liés à une équipe nationale sur la base d'une seule apparition chez les jeunes et qu'ils peuvent changer d'équipe nationale s'ils sont éligibles.

Son coéquipier ivoirien Wilfried Zaha, qui a grandi en Angleterre depuis l'âge de quatre ans et qui avait représenté l'Angleterre lors de deux matches non compétitifs en 2012, a lui aussi choisi de représenter les Éléphants lors de l'AFCON 2017, après n'avoir pas joué pour les Trois Lions pendant quatre ans.

Haller a fait ses débuts en Côte d'Ivoire lors d'un match de qualification pour l'AFCON contre Madagascar en novembre 2020, marquant le but de la victoire 2-1.

Lors du tournoi au Cameroun, l'attaquant de l'Ajax a fait équipe avec Nicolas Pépé d'Arsenal et Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven comme meilleurs buteurs de la Côte d'Ivoire.

En fin de compte, les Éléphants ont été éliminés par l'Égypte aux tirs au but en huitième de finale.

L'équipe a également manqué la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir perdu 1-0 contre le Cameroun, mais Haller pense que son pays, ainsi que d'autres nations africaines, se rapproche d'une victoire dans un tournoi majeur.

"En termes de qualité des joueurs, il y a beaucoup de qualité, mais les conditions sont vraiment différentes en Europe", a déclaré Haller.

"La préparation des matches, le voyage, le terrain, l'hôtel, les supporters, le stade, tout est différent. Tout est différent, il faut donc s'adapter".

Trouver le fond du filet n'a pas été un problème pour Haller ces derniers temps. Il a inscrit 20 buts en 24 matches pour l'Ajax en championnat et est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 11 buts dans l'histoire de la Ligue des champions.

Il est également le deuxième meilleur buteur de la compétition cette année, battu récemment par Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Toutefois, son ascension ne s'est pas faite du jour au lendemain.

Retour en forme

Haller a rejoint l'équipe de Premier League West Ham United en provenance de l'Eintracht Francfort pour un montant record de 45 millions de livres sterling (59 millions de dollars) en 2019, mais il n'a passé que deux saisons avec les Hammers.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles son passage à West Ham ne s'est pas déroulé comme prévu, Haller a cité un mauvais timing, un style de jeu différent et la condition physique comme les raisons de son départ "frustrant" du club.

Mais ses retrouvailles avec Erik ten Hag, son ancien entraîneur à Utrecht, à l'Ajax, lui ont donné un nouveau souffle.

"Il est en grande partie responsable de ma venue à l'Ajax car, bien sûr, je le connais bien. Je sais ce qu'il est capable de faire et comment il voulait m'utiliser", a déclaré Haller.

"Je sais à quel point il est bon tactiquement, il a toujours une bonne vision des adversaires. Il nous donne donc les clés pour réussir le match".

Après avoir remporté ses six matches de phase de groupe, l'Ajax a manqué de peu de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'inclinant 1-0 face à Benfica lors du match retour des huitièmes de finale au début du mois.

Les succès nationaux de Ten Hag lui auraient valu un entretien officiel avec Manchester United, à la recherche d'un entraîneur permanent.

On a demandé à Haller si les joueurs de l'Ajax avaient essayé de persuader leur entraîneur de rester ou s'ils comprenaient l'attrait de la Premier League.

"Bien sûr, je pense que nous comprenons tous. Je pense que c'est à l'entraîneur de choisir ce qu'il veut, nous ne sommes que ses joueurs", a déclaré Haller.

"Je suis simplement reconnaissant de ce qu'il m'a fait, et j'espère qu'il prendra la meilleure décision pour lui-même.

"Il connaît ses forces, mais aussi ses faiblesses. Je pense donc qu'il essaie de s'améliorer chaque jour.

"Mais oui, je veux dire que chaque vestiaire est différent, chaque équipe est différente. Il faut donc agir un peu différemment, [en fonction] du vestiaire dans lequel on se trouve.

"Il est donc possible que ses qualités d'aujourd'hui soient des faiblesses ailleurs. Nous verrons donc comment il se comportera.

