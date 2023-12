Sebastian Vettel déclare que le changement climatique le pousse à remettre en question son travail en Formule 1

Lors de l'émission Question Time de la BBC, qui réunit des politiciens et des célébrités, on a demandé à l'Allemand si sa position sur l'environnement faisait de lui un hypocrite, étant donné qu'il fait partie d'un sport "énergivore".

"C'est vrai, c'est vrai, et vous avez raison de rire", a répondu l'homme de 34 ans, père de trois enfants. "Il y a des questions que je me pose tous les jours et je ne suis pas un saint.

"Certaines choses sont sous mon contrôle et d'autres non. C'est ma passion de conduire une voiture, j'aime ça et chaque fois que je monte dans la voiture, j'aime ça.

"Quand je sors de la voiture, je me dis bien sûr que c'est quelque chose que nous devrions faire, voyager à travers le monde en gaspillant les ressources.

Le week-end dernier, avant le Grand Prix de Miami, le pilote de l'Aston Martin a porté un T-shirt avec le slogan "Miami 2060 - premier grand prix sous l'eau - Agir maintenant ou nager plus tard" pour souligner les effets du changement climatique.

Il s'est également exprimé ouvertement sur l'environnement et les énergies renouvelables, ainsi que sur les droits de l'homme et les questions LGBTQ+.

M. Vettel a déclaré que la Formule 1, qui s'engage fortement en faveur de la durabilité, jouait également un rôle social important en tant que divertissement.

"Il y a des choses que je fais parce que je pense que je peux les faire mieux. Ai-je besoin de prendre l'avion à chaque fois ? Non, pas quand je peux prendre la voiture", a ajouté le pilote, dont le contrat avec son équipe expire à la fin de l'année.

La Formule 1 a pour objectif de parvenir à une empreinte carbone nette nulle d'ici 2030, avec des carburants 100 % durables à partir de 2026, lorsqu'un nouveau moteur sera introduit.

M. Vettel a également donné son avis sur le Brexit, la guerre en Ukraine, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, la dépendance énergétique et l'implication du Premier ministre britannique Boris Johnson dans le scandale du "partygate" concernant des violations des restrictions relatives à la pandémie de grippe Covid-19.

Source: edition.cnn.com