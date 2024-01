Sean Payton, l'entraîneur des Saints qui a redonné le moral à la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina, a annoncé qu'il quittait ses fonctions.

Payton, 58 ans, faisait partie de l'organisation depuis qu'il en avait pris la direction avant la saison 2006. Il a conduit les Saints en séries éliminatoires à neuf reprises au cours de ses 15 saisons en tant qu'entraîneur principal.

En 2009, les Saints ont dynamisé la Nouvelle-Orléans, encore sous le choc de l'ouragan Katrina quatre ans plus tôt, en réalisant un bilan de 13 victoires et 3 défaites en saison régulière et en se dirigeant vers leur premier et, jusqu'à présent, unique titre du Super Bowl.

Je n'aime pas le mot "retraite"", a déclaré Payton lors d'une conférence de presse. Je n'aime pas le mot "retraite"", a déclaré Payton lors d'une conférence de presse. Et je vais être honnête avec vous, cela pourrait être d'être à nouveau entraîneur. ... Mais ce n'est pas ce qui me tient à cœur en ce moment".

Il a déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas quelle serait la suite de sa carrière, malgré les informations selon lesquelles il pourrait travailler dans les médias.

"Je pense que c'est ce que j'aimerais faire. Je pense que je serais assez bon dans ce domaine", a-t-il déclaré.

Avant l'arrivée de Payton, les Saints n'avaient connu que sept saisons victorieuses, dont 3-13 en 2005, alors qu'ils jouaient dans plusieurs stades pendant que le Superdome de Louisiane, endommagé par la tempête, était fermé pour réparation.

Payton a parlé mardi de la saison suivante, lorsque les Saints avaient un entraîneur débutant et un nouveau quarterback, Drew Brees, et qu'ils avaient obtenu un score de 10-6.

Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous, et certainement pas moi, n'ait compris la dynamique et ce qui s'est passé après Katrina lors de la saison 2006, qui (...) a été tout aussi importante que la saison précédente", a déclaré Payton. Je dirais qu'elle a été aussi importante que n'importe quelle autre saison".

Cette saison-là, les Saints se sont qualifiés pour les playoffs, mais ont perdu contre les Bears lors du match de championnat NFC. Après deux saisons médiocres, la Nouvelle-Orléans a entamé l'année 2009 avec huit victoires consécutives, et les habitants de la ville ont retrouvé leur attitude "Who Dat ? L'équipe a continué sur sa lancée, remontant le moral des troupes et finissant par soulever le trophée Vince Lombardi.

"Mais le Super Bowl XLIV n'a pas seulement été le plus grand moment de la vie de nombreux fans des Saints qui souffrent depuis longtemps ; il a aussi marqué un tournant décisif dans la renaissance de la ville après l'ouragan Katrina. Payton a redonné de l'élan à une ville meurtrie", a écrit le Times-Picayune en 2017.

Payton n'a pas été épargné par les controverses. Une enquête de la NFL a révélé que l'équipe avait un "programme de primes actif" au cours des saisons 2009, 2010 et 2011, dans le cadre duquel des primes étaient versées aux joueurs pour des coups qui blessaient les joueurs adverses et les mettaient hors du jeu.

Payton a été suspendu pour la saison 2012.

Selonle site de suivi des salaires Spotrac, les Saints conserveront les droits contractuels de Payton jusqu'en 2024 et une autre équipe devra indemniser la Nouvelle-Orléans si elle signe Payton.

