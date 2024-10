Sean "Diddy" Combs aurait proposé des "événements de célébration ininterrompus" à la vente aux enchères.

Une vidéo récemment découverte continue de susciter des soupçons concernant Sean "Diddy" Combs. Le 16 septembre dernier, le rappeur a été arrêté et inculpé pour divers chefs d'accusation, notamment l'extorsion, la traite d'êtres humains, la prostitution et les abus sexuels. On prétend qu'il organisait des "fêtes sauvages" explicites où des personnalités du monde du spectacle étaient présentes. Un extrait vidéo d'un événement caritatif de 2006, organisé par le footballeur David Beckham, montre maintenant une enchère où Combs interrompt intentionnellement Beckham pour offrir une fête au plus offrant.

Le Daily Mail a obtenu cette vidéo, révélant une enchère au cours de laquelle Combs propose trois options au plus offrant : un week-end dans sa propriété des Hamptons, une séance d'enregistrement avec lui ou une soirée à New York avec Combs lui-même. Selon lui, "ton cul se réveillera le mercredi à côté de moi."

Wayne Rooney enchérissait à 150 000 dollars

Dans la vidéo, le jeune Rooney de 21 ans, une star du sport célèbre, a enchéri 150 000 dollars (soit environ 136 000 euros) et a remporté l'enchère. Il a opté pour la troisième option, et Combs a promis que Rooney serait "un homme changé" après y avoir assisté. Combs a poursuivi en déclarant : "Quand il viendra à New York, nous serons probablement cousins. Ce sera une fête non-stop avec plein de jolies femmes."

Selon les rapports du Daily Mail, Rooney et sa femme, visible à côté de lui sur la vidéo, semblaient mal à l'aise avec toute la situation. Coleen Rooney est censée avoir convaincu son partenaire de ne pas accepter l'offre, car il n'a jamais assisté à aucune fête organisée par Sean Combs.

En détention, Combs fait face à des allégations de près de 120 plaignants et a été privé de caution à hauteur de millions de dollars. En réponse à son incarcération, l'équipe juridique de Combs a publié un communiqué auprès de People magazine, affirmant que leur client est innocent et n'est qu'une victime d'une tempête médiatique sensationnaliste. Combs reste optimiste et attend avec impatience l'occasion de présenter sa version des faits en justice.

