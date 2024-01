Scottie Scheffler remporte le titre de Joueur de l'année du PGA Tour face à Jon Rahm

Scheffler, numéro un mondial, a reçu 38% des votes des joueurs ayant participé à au moins 15 épreuves de la FedEx Cup au cours de la saison 2022-23, devenant ainsi le quatrième joueur à remporter deux Jack Nicklaus Awards consécutifs, et le premier depuis Tiger Woods qui a réalisé le triplé en 2007.

L'Américain a enregistré la moyenne de score la plus basse du PGA Tour (68,63) en route vers deux victoires au Players Championship et au WM Phoenix Open, enregistrant 17 top 10 et ne manquant jamais un cut en 23 événements.

Les 13 top 5 de Scheffler l'ont aidé à gagner un montant sans précédent de 21 014 342 $, battant ainsi le record de la saison du PGA Tour de 14 046 910 $ qu'il avait établi lors de la campagne précédente.

"Je suppose que cette année, ils ont vraiment apprécié ma constance", a déclaré Scheffler aux journalistes à la veille de The Sentry à Hawaï, le premier événement du PGA Tour de 2024, mercredi.

"La façon dont j'ai joué toute l'année, je pense que je n'ai peut-être eu qu'un ou deux départs que je classerais dans la catégorie des moins bons, mais à part cela, j'ai eu beaucoup de départs où j'ai simplement joué du golf très solide, et faire cela pendant toute une saison ici, je pense que c'est très difficile."

L'année a été quelque peu douce-amère pour Scheffler, qui n'a pas pu ajouter à son titre du Masters 2022 lors des Majeurs, malgré plusieurs bonnes performances, avant de subir une douloureuse défaite avec Team USA lors de la Ryder Cup en octobre.

Ces déceptions contrastent fortement avec celles de Rahm, numéro 3 mondial, qui a remporté le deuxième grand tournoi de sa carrière à Augusta National en avril, avant de jouer un rôle essentiel dans le triomphe de l'Europe à Rome (16,5 - 11,5).

L'Espagnol a remporté quatre victoires en 20 événements sur le PGA Tour, tous au cours des quatre premiers mois de 2023, et a terminé dix fois dans le top 10 avant l'annonce de son départ pour LIV Golf en décembre.

Dans le cadre d'un accord de 300 millions de dollars sur trois ans, Rahm sera propriétaire d'une nouvelle équipe LIV Golf, selon ESPN, citant des sources anonymes.

À la question de savoir s'il aurait préféré connaître l'année de Rahm, Scheffler a répondu qu'il "ne se concentrait pas trop sur le passé ou l'avenir".

"Je suis très fier de l'ensemble du travail que j'ai accompli, de la constance dont j'ai fait preuve l'année dernière", a ajouté Scheffler.

Outre Scheffler et Rahm, Rory McIlroy, Viktor Hovland et Wyndham Clark, champion de l'US Open 2023, étaient également nominés pour le prix du joueur de l'année.

Le prix Arnold Palmer, décerné à la recrue de l'année du PGA Tour, a été remporté par vote par Eric Cole, récompensant le joueur de 35 ans pour ses deux places de vice-champion et ses sept top 10 au cours de sa première saison sur le circuit.

Après avoir commencé l'année 2023 au 383e rang mondial, l'Américain entre dans la nouvelle année au 43e rang mondial. Cole est le deuxième joueur le plus âgé à remporter le titre de Rookie of the Year après Todd Hamilton, qui avait remporté le prix à 39 ans en 2004.

