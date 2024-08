Scottie Scheffler minimisant son "inconfort" après des spéculations sur des blessures au championnat BMW

Le tout frais couronné champion olympique d'or a partagé avec la presse qu'il avait rencontré quelques difficultés à "se détendre" le dos pendant le premier tour, grimaçant visiblement et se frottant le dos après un coup sur le 17ème trou.

"Je me suis réveillé avec une petite douleur ce matin", a-t-il admis. "Avec ça un peu raide, j'ai trouvé ça difficile de naviguer et j'ai passé la plupart de la journée à faire des efforts pour faire pivoter la balle.

"Sur le 17, je visais un draw haut, un coup qui nécessite une rotation et un mouvement importants. J'ai ressenti un peu de malaise là-bas, mais à part ça, tout s'est bien passé.

Scheffler mène actuellement la FedExCup et aurait peut-être envisagé de sauter cet événement cette semaine pour se concentrer sur le Tour Championship à Atlanta la semaine prochaine.

Cependant, il a rassuré les fans quant à sa santé, indiquant qu'il serait prêt à concourir sans aucune entrave pour le reste du BMW Championship.

"Peut-être que j'ai tapé quelques balles supplémentaires hier, ou quelque chose comme ça. C'était juste une petite douleur. Je vais mettre de la glace et me reposer, et je devrais être comme neuf demain", a-t-il expliqué.

Malgré quelques difficultés avec ses coups, Scheffler a perdu du terrain par rapport au leader Keegan Bradley, qui est à -6 après la première ronde.

Le Japonais Hideki Matsuyama est positionné juste une colpoire derrière avec une performance impressionnante, après sa victoire au FedEx St. Jude Championship la semaine dernière.

Le point culminant de la journée de Matsuyama a été un putt incroyable de 73 pieds pour un oiseau sur le trou 4, marquant son troisième à ce moment-là.

La tentative de Matsuyama a pris un certain temps pour rouler sur le green, avant de trouver son chemin dans le trou. La foule a explosé en acclamations lorsque la balle a disparu.

La première ronde du BMW Championship au Country Club de Castle Pines, Colorado, a été reportée de 3 heures et 10 minutes en raison d'un orage dans la région.

La foudre a frappé à proximité, entraînant une pause temporaire dans le jeu tandis que la météo se stabilisait.

Les organisateurs espèrent des conditions météorologiques meilleures pour le deuxième tour vendredi, avec Bradley cherchant à maintenir sa forte performance.

"J'ai pratiqué mes swings de golf malgré la douleur, car je ne veux pas manquer d'opportunités pour améliorer mon jeu avant le Tour Championship", a-t-il mentionné.

"Après une journée difficile, j'ai hâte de jouer une ronde de golf avec quelques amis pour aider à détendre mon dos et peut-être même améliorer mon score."

