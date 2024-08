Scott Peterson nie avoir tué sa femme enceinte il y a près de 20 ans dans un nouveau documentaire

Dans un extrait du documentaire inachevé de Peacock, "Face to Face with Scott Peterson", diffusé sur le Today Show de NBC jeudi, Peterson est interrogé sur les raisons pour lesquelles quiconque devrait vouloir entendre sa version de l'histoire. Il répond : "Parce que je n'ai pas tué ma famille."

Après un procès de près de six mois en 2004 qui a captivé les partisans de l'affaire dès le départ, Peterson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Laci et de meurtre au second degré pour celle de Conner. Il a été condamné à mort, mais cela a été annulé et il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

En décembre 2002, Peterson a signalé la disparition de sa femme enceinte, Laci, de leur domicile de Modesto, en Californie. Moins de quatre mois plus tard, les corps de Laci et de leur fils à naître, Conner, ont été retrouvés dans la baie de San Francisco.

Les procureurs ont alors avancé que le mobile de Peterson pour les meurtres était de s'échapper de la vie conjugale et de la paternité imminente.

L'affaire a été largement documentée dans des films, des émissions de télévision, des livres, des podcasts et des documentaires au fil des ans - mercredi, Netflix a sorti une série documentaire en trois parties intitulée "American Murder: Laci Peterson", qui retrace également l'affaire, avec un entretien approfondi avec la mère de Laci, Sharon Rocha. Le documentaire de Peacock sera diffusé le 20 août.

En 2023, les avocats de Peterson ont déposé une demande de grâce en habeas corpus dans laquelle ils ont avancé "des violations des droits constitutionnels de l'État et de la fédérale et des droits statutaires de l'État, notamment... une allégation d'innocence réelle étayée par de nouvelles preuves".

Un an plus tard, le Los Angeles Innocence Project, une organisation à but non lucratif qui travaille à l'exonération des personnes injustement condamnées, a annoncé qu'il investiguait l'allégation d'innocence réelle de Peterson alors que Peterson travaille à sa demande de nouveau procès.

CNN a contacté l'Innocence Project pour un commentaire.

En mai, un juge californien a décidé que l'ADN sur le ruban adhésif qui était collé aux pantalons de Laci Peterson lorsqu'on a retrouvé son corps pouvait être retesté.

Malgré la condamnation de Peterson et sa réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ses avocats poursuivent actuellement un nouveau procès, invoquant des violations des droits constitutionnels et présentant de nouvelles preuves qui étayent son allégation d'innocence. Cette enquête et cette demande de nouveau procès sont traitées par le Los Angeles Innocence Project, qui examine activement l'affaire de Peterson.

