- Scooter et Beatrice Egli décernent les Radio Honors

À l'événement Prix de la radio allemand à venir, un large éventail de préférences musicales sera couvert. Les fans de schlager et de techno repartiront tous satisfaits. Comme l'a mentionné Norddeutsche Rundfunk (NDR) à Hambourg, Scooter et Beatrice Egli se produiront également le 5 septembre à la Neue Flora à Hambourg. Aux côtés d'eux, vous verrez des performances du rappeur Badmómzjay, des chanteurs Samu Haber et Michael Schulte, du groupe d'electro-pop ClockClock, et du DJ Lost Frequencies.

Cet événement sera également diffusé en direct et diffusé par diverses stations de radio publiques et privées. La soirée sera remplie de remises de prix dans dix catégories. Parmi les présentateurs figurent l'actrice Petra Schmidt-Schaller, le présentateur Steven Gätjen, "Checker Tobi" Tobias Krell, la présentatrice et podcasteuse Sophia Passmann, le critique littéraire Denis Scheck, et la chanteuse de schlager Beatrice Egli. Connu comme le prix le plus prestigieux de l'industrie, le Prix de la radio allemand.

Le Prix de la radio allemand lui-même est le prix le plus prestigieux de l'industrie.

