Célèbre Artiste de Hip-Hop Americain - Scoop, connu sous le nom de Fatman, succombe à la suite d'un effondrement de scène.

Célèbre artiste de Hip-Hop, Fatman Scoop, est décédé tragiquement à l'âge de 53 ans, suite à un effondrement soudain sur scène lors d'une performance en direct. La famille de Fatman Scoop a officiellement annoncé la triste nouvelle dans un communiqué émouvant, déclarant : "Avec une profonde tristesse et des cœurs lourds, nous confirmons le décès du légendaire et icône Fatman Scoop." Sa maison de gestion a également confirmé le décès à l'agence de presse allemande, DPA. Des rapports subséquents de grands médias, tels que BBC UK, ont confirmé cette information, citant les représentants de Fatman Scoop.

Le message de la famille a poursuivi : "Il était la joie de nos vies, une source inébranlable de soutien et un exemple lumineux de courage et de force." Ils ont également souligné : "Fatman Scoop n'était pas simplement un performer renommé ; il était un père, un frère, un oncle et un ami chéri." L'incident s'est produit lors d'un concert aux États-Unis, plus précisément à Connecticut, un vendredi soir. Les détails entourant cet événement malheureux restent flous.

Fatman Scoop a collaboré avec Missy Elliott et Mariah Carey

Par la suite, le manageur de tournée de Fatman Scoop a partagé un message émouvant en ligne, déclarant : "Je suis complètement sans mots... De m'avoir emmené autour du globe et de m'avoir donné l'opportunité de performer sur certaines des scènes les plus prestigieuses de la Terre à m'impartir des leçons de vie inestimables qui ont façonné l'homme que je suis aujourd'hui, merci. Je t'aime."

Fatman Scoop était largement reconnu comme un pilier de la scène hip-hop de New York des années 90. Son influence se reflète dans ses collaborations avec des tubes chartés tels que "Lose Control" de Missy Elliott, gagnant d'un Grammy, et "It's Like That" de Mariah Carey. Son single "Be Faithful" a fait des vagues dans les charts britanniques et irlandais, atteignant les premières places. Récemment, Fatman Scoop faisait des apparitions fréquentes dans des émissions de télévision populaires.

Malgré son décès tragique, l'impact de Fatman Scoop sur l'industrie musicale est indéniable. Sa collaboration avec Missy Elliott et Mariah Carey sur "Lose Control" et "It's Like That", respectivement, asolidifié son statut de figure légendaire dans le hip-hop des années 90. Même en tant que grand gars en dehors de la scène, Fatman Scoop continuait à toucher des vies et à briller dans divers domaines, non seulement en tant que performer renommé, mais aussi en tant que membre de la famille et ami aimé.

