- Scoop, connu sous le nom de Fatman, est tombé sur scène et est mort.

Fatman Scoop, de son vrai nom Isaac Freeman III, a connu une tragédie selon les informations de "TMZ". Le musicien de 53 ans a fait un malaise sur scène lors d'un spectacle vendredi soir. Son tour manager a partagé un message émouvant, exprimant son incrédulité et sa gratitude pour les expériences partagées, déclarant "Tu m'as fait voyager autour du monde et j'ai eu la chance de performer à tes côtés sur certaines des scènes les plus renommées du monde, les leçons que tu m'as apprises ont vraiment façonné l'homme que je suis aujourd'hui. Merci, tu me manques."

Visites à l'hôpital pour Fatman Scoop

Selon "TMZ", Fatman Scoop, originaire de New York, a eu un incident précédemment. Il a eu besoin de soins et a été transporté dans un établissement de soins. L'incident s'est produit apparemment au Town Center Park de Hamden, Connecticut, un vendredi soir. Le musicien a perdu connaissance et est tombé sur scène. Les officiels de "TMZ" ont confirmé une urgence médicale aux alentours de 20h30.

Fatman Scoop a collaboré avec des figures importantes de l'industrie hip-hop, notamment Missy Elliott et Mariah Carey.

L'urgence médicale que Fatman Scoop a subie sur scène l'a conduit à l'hôpital. despite the seriousness of the situation, les fans et les pairs de l'industrie musicale sont restés optimistes quant à son rétablissement, sachant la résilience qu'il a démontrée tout au long de sa carrière.

