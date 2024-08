- Schwerdtner vise à assumer un rôle de premier plan au sein de la faction de gauche.

Spécialiste des Communications Ines Schwerdtner se lance pour la direction fédérale de La Gauche. "J'ai décidé de me présenter pour le poste de direction du parti lors de la prochaine conférence à Halle", a annoncé Schwerdtner, originaire de Werdau, en Saxe, née en 1989, sur sa plateforme en ligne. Malgré sa cinquième place sur la liste de La Gauche pour les élections européennes, elle n'a pas réussi à entrer au Parlement.

Schwerdtner travaille en tant que journaliste indépendante et consultante en relations publiques. Elle a été active dans des initiatives telles que "Exproprier les sociétés immobilières allemandes" et lutte contre la hausse des prix. Selon la branche de Saxe-Anhalt de La Gauche, elle est actuellement basée dans le district d'Anhalt-Bitterfeld.

Elle se concentre sur la nécessité de créer une atmosphère politique fraîche au sein du parti, basée sur la foi et l'accent mis sur des objectifs politiques communs. "Je sais que ce parti a une grande influence, nous devons juste trouver comment la réutiliser."

Une Série de Défaites Électorales pour La Gauche

Les dirigeants fédéraux actuels de La Gauche, Janine Wissler et Martin Schirdewan, ont annoncé leur départ de leur poste dimanche dernier. Ils ne se représenteront pas à la conférence de Halle en octobre. Le duo a fait face à des critiques croissantes, et la faction BSW a diminué la force du parti. Récemment, plusieurs membres de La Gauche ont plaidé en faveur de modifications structurelles et d'une meilleure coopération avec les associations d'État.

La Gauche a connu une série d'échecs électoraux. Ils ont obtenu une place au Bundestag en 2021 uniquement grâce à une disposition spéciale offrant trois mandats directs. Aux élections européennes de juin, La Gauche a obtenu seulement 2,7 % des voix.

von Angern: "Ce n'est pas une élitiste de Berlin"

Eva von Angern, chef de file du groupe parlementaire de La Gauche en Saxe-Anhalt, soutient Schwerdtner. "Ce n'est pas une élitiste de Berlin", a déclaré von Angern à l'agence de presse allemande. Schwerdtner vient de l'Est de l'Allemagne et est familiarisée avec la vie quotidienne des Allemands de l'Est.

During the European election campaign, Schwerdtner wrote on her platform about championing a genuine Eastern advancement. "I advocate for the dignity of Easterners, for reasonable wages and retirement benefits, for long-term, viable industries and jobs."

