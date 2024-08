- Schweitzer veut un autre débat sur l'argent des citoyens

Le nouveau ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD), souhaite un changement de perspective dans le débat sur le revenu de citoyenneté. "Se concentrer principalement sur les coupes de performances, cela peut faire réagir les gens lors des émissions du dimanche, mais cela a peu à voir avec la réalité de nombreuses personnes qui souhaiteraient travailler mais ne peuvent pas entrer sur le marché du travail pour diverses raisons, même si nous avons une pénurie de main-d'œuvre", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Mayence. Schweitzer, qui a précédemment occupé le poste de ministre du Travail et des Affaires sociales sous l'ancienne ministre-présidente Malu Dreyer (SPD), a recommandé de regarder de plus près qui est proche du marché du travail et qui doit être aidé à y accéder.

Le revenu de citoyenneté "ne doit pas être comme un revenu de base sans conditions". Au lieu de cela, il doit aider les gens à franchir une phase de vie à partir de laquelle ils peuvent ensuite retourner au travail. "C'est la tâche des centres pour l'emploi, mais aussi la tâche des bénéficiaires du revenu de citoyenneté", a déclaré Schweitzer. Eux aussi doivent y contribuer.

Concentration sur l'intégration sur le marché du travail

En même temps, il faut voir que de nombreuses personnes travaillent et reçoivent également un revenu de citoyenneté en même temps, les fameux "bénéficiaires de compléments". Ces personnes, par exemple, s'occupent d'enfants ou de proches. En Rhénanie-Palatinat, il y a le projet "Jobcoach24+" qui accompagne de près les bénéficiaires du revenu de citoyenneté, favorise la formation continue et aide également à la garde des enfants.

La question centrale doit être de savoir comment les gens peuvent être réintégrés sur le marché du travail. "C'est alors, pour moi, que le débat sur le revenu de citoyenneté a plus de sens."

Le chef de groupe parlementaire du FDP au Parlement de Mayence, Philipp Fernis, considère également l'intégration sur le marché du travail comme importante. La question centrale est de savoir si le travail en vaut la peine ou non, a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "Mais le travail doit toujours en valoir la peine pour les deux : celui qui travaille et celui qui crée de l'emploi. C'est ce qu'il faut équilibrer. Seulement alors de nouveaux emplois peuvent être créés", a souligné Fernis.

"Je pense que quelque chose ne va pas avec le revenu de citoyenneté en ce qui concerne l'attractivité de l'emploi", a déclaré Fernis. C'est pourquoi il est en faveur de son ajustement. "Pas parce que je veux que les gens vivent plus mal, mais parce que je veux que l'incitation à se lever le matin soit un peu plus grande."

Fernis met en avant les opportunités de la numérisation.

Pour demanded, le chef de faction du FDP de Rhénanie-Palatinat Fernis plaide pour un assainissement de l'administration dans le contexte de l'allocation de citoyenneté. "Si l'on regarde ce que reçoit un bénéficiaire de l'allocation de citoyenneté et ce que cela coûte, alors je suis convaincu qu'il y a un potentiel d'économies immense dans ce système sans retirer un seul euro à quiconque." À l'aide de la numérisation, même avec l'IA, les tâches de l'État pourraient être accomplies de manière très efficace. "Cela nous permet de faire des économies immenses." Il avait visité l'Estonie avec le comité numérique du Parlement de l'État. Là-bas, il a montré ce qui est possible dans un pays européen sous la loi européenne sur la protection des données en matière d'administration, sans avoir besoin d'un être humain.

Schweitzer : "Certains semblent avoir oublié"

En regardant en arrière sur le débat national émotionnel sur l'allocation de citoyenneté des dernières semaines, le ministre-président Schweitzer a ajouté qu'il ne fallait pas perdre de vue que les modifications de l'allocation de citoyenneté étaient basées sur un compromis interpartis fédéral-étatique. Les États dirigés par la CDU y avaient également participé à l'époque.

"Je me souviens encore de ceux qui étaient assis à la table", a rappelé Schweitzer. "Certains semblent avoir oublié qu'ils étaient également impliqués dans la discussion et le processus de prise de décision." Du côté des représentants du trafic lumineux, il y avait l'espoir que les politiques de l'Union impliquées défendraient publiquement le compromis avec la même vigueur. "C'était, je crois, une erreur de calcul a posteriori."

