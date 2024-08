- Schweitzer: Le SPD doit encore clarifier les questions concernant les élections au Bundestag

Le nouveau ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer, constate que toutes les questions litigieuses n'ont pas été clarifiées avant l'élection fédérale suite à l'annonce d'Olaf Scholz de vouloir rester chancelier fédéral au-delà de 2025. "Olaf Scholz est chancelier fédéral, et je considère approprié qu'il dise vouloir continuer son travail", a déclaré le politique social-démocrate à l'agence de presse allemande à Mayence. "Il est également un fait que d'autres questions doivent être clarifiées."

Le SPD a besoin d'une position forte sur le fond. "Nous devons faire comprendre que nous entrons dans la campagne électorale avec un fort profil social-démocrate", a déclaré Schweitzer. Bien que le SPD doive jouer un rôle modérateur dans la coalition du feu de signalisation et amener ses partenaires à des compromis, les sociaux-démocrates doivent également affûter leur profil avant l'élection fédérale. Il faut clarifier ce qu'est la politique sociale-démocrate, ce pour quoi elle se bat et ce qu'elle prévoit pour l'Allemagne et l'Europe.

"Scholz est un phénomène"

En 2025, l'élection fédérale sera principalement un affrontement avec l'Union, a déclaré Schweitzer à la dpa à Mayence. " THEN la température politique en Allemagne changera à nouveau, car le focus sera sur les grandes questions en dehors des opérations internes de la coalition du feu de signalisation." Il reste à voir comment l'Union se positionnera en haut.

Friedrich Merz pourrait avoir la première revendication pour la chancellerie. "Mais personne ne peut ignorer qu'il y a quelqu'un en Bavière qui aimerait faire connaître ses ambitions - et peut-être même quelqu'un en Rhénanie-du-Nord-Westphalie", a déclaré Schweitzer en faisant référence à Markus Söder et Hendrik Wüst.

En ce qui concerne le chancelier fédéral, Schweitzer, qui siège également sur le conseil fédéral des sociaux-démocrates, a déclaré : "Olaf Scholz est un phénomène, il n'y a pas d'autre façon de le dire". Il le considère comme quelqu'un qui pénètre, analyse et traite les sujets d'une manière spéciale. En débats, il expériment Scholz comme très présent, charmant et spirituel.

"Il est, bien sûr, aussi un type hanseatique", a déclaré le Palatin Schweitzer, originaire de Rhénanie-Palatinat. "Nous en Rhénanie-Palatinat avons parfois une idée de

