- Schweitzer est à sa manière "proche du peuple".

Alexander Schweitzer, en tant que ministre-président, cherche également le dialogue avec les citoyens de la Rhénanie-Palatinat. "Je suis souvent en déplacement dans l'État", a déclaré le politique du SPD dans une interview avec l'agence de presse allemande à Mayence, environ trois semaines après son élection. "Cela me convient, cela fait partie de mon style de travail de ne pas me cacher derrière un bureau, mais d'être en déplacement."

"Outre toutes les offres numériques et les formats organisés, il doit être possible, même à l'époque où l'on parle d'un éloignement entre la politique et les citoyens, d'être en conversation directe", a souligné Schweitzer.

Il continuera à utiliser les occasions de se déplacer, d'engager la conversation, "mais aussi pour expliquer ce que la politique fait actuellement, ou pour écouter ce qui préoccupe les citoyens", a déclaré Schweitzer.

"J'aime ça. J'en ai besoin. Ça m'aide à avoir une vue directe sur la vie quotidienne des gens et ça m'aide à évaluer les choses." C'est pourquoi, pour lui, ce n'est "pas seulement un outil politique, mais un outil de travail".

"Près des gens" - C'était déjà une caractéristique de son prédécesseur Kurt Beck (SPD). "Mais les temps ont changé." Le discours public est devenu beaucoup plus dur. Et il considère cela comme un engagement politique, de ne pas être limité dans sa manière de parler aux gens.

Le SPD, représenté par le ministre-président Alexander Schweitzer, valorise les conversations directes avec les citoyens, comme en témoignent ses interactions fréquentes dans toute la Rhénanie-Palatinat. Malgré les offres numériques et les formats organisés, Schweitzer souligne l'importance de maintenir cette connexion personnelle, même à une époque où la politique et les citoyens peuvent sembler éloignés.

Lire aussi: