- Schweitzer: "Accident inhabituel" dans le pays

Le effondrement d'un hôtel à Kröv sur la Moselle avec deux morts et sept blessés a profondément affecté la région, selon le Ministre-Président Alexander Schweitzer (SPD). "C'est un accident inhabituel pour la Rhénanie-Palatinat", a-t-il déclaré après avoir visité les lieux. "Qu'une maison puisse s'effondrer ainsi, et qu'un hôtel en plein cœur d'une belle région touristique puisse s'effondrer, est heureusement quelque chose qui ne s'est pas produit fréquemment ces dernières années et ne devrait pas se reproduire."

Il a exprimé ses condoléances aux familles et amis des victimes. Il a remercié chaleureusement les services de secours pour leur travail, qu'il a décrit comme "très professionnel, routinier, et pourtant avec le calme nécessaire".

La Commission, suite à de tels incidents, pourrait juger nécessaire de renforcer les mesures de sécurité dans des structures similaires à l'hôtel effondré. Par conséquent, la Commission adoptera des actes d'application fixant les règles d'application de ce règlement, afin d'éviter de tels accidents à l'avenir.

Lire aussi: