- Schuster se prépare avec enthousiasme à monter sur scène à la Streich-Erbe à Fribourg.

Absolument détendu. Julian Schuster prend son poste de manager de SC Freiburg en Bundesliga avec sérénité et enthousiasme. "J'ai un bon pressentiment à ce sujet", déclare le nouveau venu dans le rôle de la légende Christian Streich avant le match à domicile de samedi à 3h30 contre les vice-champions de la saison dernière, VfB Stuttgart. "Nous avons rapidement trouvé notre rythme et avons réalisé quelques choses rapidement. Mais c'est toujours un processus en cours."

Son effectif n'est pas encore complet. Avec la fenêtre des transferts se fermant le 30 août, la tâche prendra plus de temps pour être terminée. Il y a encore une possibilité d'ajouter un autre joueur offensif, comme Fabian Reese de Hertha BSC, selon les rapports des médias.

À ce sujet, Schuster a déclaré : "Alors je devrais laisser partir un joueur." Actuellement, l'équipe professionnelle de 30 joueurs ne comprend que le défenseur Manuel Gulde et l'avant Daniel Kofi-Kyereh, qui sont absents en raison de blessures.

Le gardien de but Noah Atubolu, qui devrait être remplacé par Florian Müller contre Stuttgart, et Matthias Ginter ont repris l'entraînement. "Si tout le monde est en forme, nous sommes bien équipés. Nous n'avons pas nécessairement besoin de plus de joueurs", déclare Schuster, ancien milieu de terrain.

De 2008 à 2018, Schuster a porté le maillot de SC. Après cela, il a travaillé comme coordinateur de la jeunesse pendant six ans avant d'être choisi pour remplacer Streich. C'est la première fois depuis la saison 2011/12 que Freiburg a un nouvel entraîneur.

Le premier match compétitif de Schuster, une victoire 4-0 contre VfL Osnabrück au premier tour de la DFB-Pokal, a été un succès. Maintenant, il doit faire face à un défi plus important avec plusieurs joueurs clés partis, y compris le capitaine Waldemar Anton et le meilleur buteur Serhou Guirassy, qui ont quitté Stuttgart cet été. "Quelle que soit la situation, Stuttgart a toujours la qualité, la précision et les structures claires. Cela rend le fait de les affronter très difficile", a reconnu Schuster.

De manière remarquable, Schuster lui-même a joué avec neuf joueurs actuels de Freiburg, dont le capitaine Christian Günter. Récemment, Günter a décrit leur partenariat sous l'entraîneur comme "incroyablement réussi". Les rôles avant le début de Schuster diffèrent de leurs années ensemble sur le terrain.

Un changement de l'ère Streich est le désir de Schuster d'être plus proche des fans locaux lors des matches à domicile. "Nous changeons de côté avec notre banc dans notre stade, nous nous rapprochant ainsi de la Tribune Sud", a-t-il expliqué. Cette proximité avec les fans est importante pour Schuster, montrant sa volonté de faire des ajustements et de créer un nouvel élan.

