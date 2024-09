- Schuster préconise un accord de coalition qui reflète la volonté collective de la CDU.

L'Union saxonne, selon le ministre de l'Intérieur Armin Schuster, vise à adopter une approche unique dans sa future coalition. "Nous cherchons à établir un gouvernement avec un contrat frais, quelque chose de totally distinct", a-t-il déclaré lors de la célébration de l'anniversaire électoral de la CDU au parlement régional.

"Je vois une accord de coalition qui serait approuvée par un vote public avant d'être présentée à la conférence du parti." Selon lui, cela pourrait potentiellement attirer les électeurs déçus de l'AfD qui ne sont pas radicaux au cours des cinq prochaines années. Il reconnaît leur choix de vote mais espère regagner leur soutien. "Pour cela, nous devrons aborder les choses différemment", a déclaré Schuster.

La CDU pourrait battre l'AfD lors des élections, selon les prévisions. Elle a le potentiel de former une union avec le SPD et le BSW.

La politique avant la satisfaction du parti

Schuster a insisté sur son rôle de ministre de l'Intérieur, en mettant l'accent sur la politique plutôt que sur la satisfaction du parti. "Nous ne prenons pas de décisions pour satisfaire un parti." En matière de politique migratoire, son objectif est d'améliorer les conditions dans les centres d'accueil initiaux à la frontière et les efforts d'intégration. "C'est mon objectif."

La CDU, comme mentionné précédemment, cherche à former une coalition avec le SPD et le BSW lors des élections à venir. En ce qui concerne la politique migratoire, le ministre de l'Intérieur Armin Schuster a insisté sur le fait qu'il priorise la politique plutôt que la satisfaction du parti au sein de la CDU, en se concentrant sur l'amélioration des conditions dans les centres d'accueil initiaux et les efforts d'intégration.

Lire aussi: