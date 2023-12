Schumer et McConnell annoncent que le Sénat se penchera sur le dossier de l'immigration et de la sécurité nationale au début de l'année prochaine

"Des problèmes difficiles subsistent, mais nous sommes déterminés à répondre aux besoins à la frontière sud et à aider les alliés et les partenaires à faire face aux graves menaces en Israël, en Ukraine et dans la région indo-pacifique. Le Sénat ne laissera pas ces défis de sécurité nationale sans réponse", ont déclaré le démocrate de New York et le républicain du Kentucky.

M. Schumer a également déclaré mardi soir qu'il n'y aurait plus de vote au Sénat cette année, ce qui laisse présager un mois de janvier extrêmement important. Les négociations sur le paquet de mesures, présenté en octobre, restent bloquées après des semaines de va-et-vient entre les démocrates qui proposent une politique d'immigration plus stricte en échange du soutien des républicains à l'octroi de milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et à Israël.

"Alors que les négociateurs travaillent sur les questions restantes, nous espérons que leurs efforts permettront au Sénat d'agir rapidement sur le supplément de sécurité nationale au début de la nouvelle année", ont déclaré M. Schumer et M. McConnell dans leur communiqué.

Le sénateur James Lankford, de l'Oklahoma, principal républicain à la table des négociations sur les frontières, a déclaré qu'il faudrait des "semaines" pour parvenir à un accord.

"J'ai travaillé pour finaliser une proposition de sécurité frontalière qui stoppera le flux massif d'immigration illégale dans notre pays. Ces derniers jours, des progrès significatifs ont été réalisés, mais il n'y a toujours pas d'accord final, et encore moins de texte législatif", a déclaré M. Lankford dans un communiqué.

Il a ajouté : "Il est clair qu'il y a de nombreuses questions non résolues qui prendront des semaines plutôt que des heures pour être résolues. Il est préférable de bien faire les choses plutôt que de les faire rapidement".

La Maison-Blanche a prévenu cette semaine que le programme d'aide prévu pour l'Ukraine à la fin du mois serait le dernier de l'année sans un accord du Congrès, même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les chefs de file du Congrès la semaine dernière pour tenter de faire valoir son point de vue directement auprès des législateurs.

M. Biden s'est dit ouvert à un compromis avec les républicains sur la sécurité des frontières, risquant ainsi de contrarier les progressistes dont il a besoin pour se présenter aux élections de l'année prochaine.

Après que la direction du Sénat a annoncé que les négociations se poursuivraient l'année prochaine, le sénateur démocrate Michael Bennet (Colorado) a levé son blocage sur un projet de loi réautorisant l'Administration fédérale de l'aviation, ce qui a permis aux sénateurs de l'adopter à l'unanimité mardi soir. M. Bennet a suspendu à plusieurs reprises des projets de loi devant être adoptés cette année afin d'exiger que le Sénat se prononce sur l'augmentation de l'aide à l'Ukraine.

M. Schumer a annoncé que mercredi serait le dernier jour de session du Sénat pour l'année.

"Nous allons siéger demain pour faire le ménage, mais il n'y a plus de vote prévu jusqu'en janvier", a-t-il déclaré alors qu'il terminait son intervention sur le parquet mardi soir.

Manu Raju, Donald Judd, Natasha Bertrand, Michael Williams, Priscilla Alvarez et Camila DeChalus ont contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com