Schulz pleure dans une lutte, le compétiteur remporte la médaille de bronze

Aux Jeux Paralympiques de Paris, les performances en triathlon de l'Allemagne se sont considérablement améliorées, avec des résultats remarquables de la part de Martin Schulz et Anja Renner. Malgré une victoire en or qui lui a échappé de peu, Schulz a remporté une médaille de bronze qui l'a ému. Entre-temps, Renner avait également des raisons de célébrer, obtenant une troisième place.

Martin Schulz a manqué de peu un triplé d'or aux Jeux Paralympiques de Paris. En tant que porte-drapeau de l'équipe allemande, il a terminé les 750 mètres de natation, les 20 kilomètres de cyclisme et les 5 kilomètres de course à pied en 59 minutes et 19 secondes. Malgré ses efforts, il a finalement terminé troisième, à 35 secondes de la victoire. Son partenaire d'entraînement Max Gelhaar avait déjà remporté l'argent dans la catégorie PTS3 juste avant lui, tandis que Renner remportait le bronze dans la catégorie des malvoyants.

Schulz, qui manque du bras gauche, a été en retard dans l'épreuve de natation en raison de son handicap. Cependant, il a pris la tête lors de la phase cycliste et a même construit une avance de 5 secondes. Cependant, il a eu du mal à maintenir son rythme pendant la course et a finalement laissé ses principaux concurrents s'échapper. Avant ses succès à Rio et Tokyo, Schulz était le seul vainqueur paralympique dans sa division.

Un jalon de carrière important pour Renner

Renner, en équipe avec la guide Maria Paulig, a réalisé son meilleur résultat en carrière en terminant troisième, avec l'Espagne et l'Italie qui se sont avérées légèrement plus fortes. La quadragénaire a finalement remporté sa première médaille internationale après plusieurs tentatives. Neele Ludwig a terminé huitième dans la catégorie PTS2.

Les épreuves de natation ont été malheureusement annulées en raison de la mauvaise qualité de l'eau le dimanche. Après des pluies torrentielles le vendredi, une brève tempête avec des pluies torrentielles est tombée tard dans la soirée du samedi. En conséquence, les athlètes olympiques ont souffert de nausées et même de vomissements après leurs courses en eau libre.

Récemment, le gouvernement français a investi environ 1,4 milliard d'euros pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Cela a impliqué la connexion de nombreux ménages au système d'égouts, qui déchargeaient auparavant leurs eaux usées directement dans la rivière et ses affluents. Un énorme bassin de débordement a également été construit à Paris pour empêcher le système d'égouts de déborder dans la Seine pendant les fortes pluies, une occurrence courante avant cette amélioration.

La troisième place de Martin Schulz aux Jeux Paralympiques de Paris cette année s'ajoute à son impressionnant palmarès, ayant remporté l'or à Rio et Tokyo. Le meilleur résultat en carrière de Renner lors des mêmes Jeux, une troisième place dans la catégorie des malvoyants, marque sa première médaille internationale après de nombreuses tentatives aux Jeux Paralympiques.

