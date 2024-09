- Schuler, une entreprise spécialisée dans la fabrication de presse, entend réduire sa main-d'œuvre de 500 postes.

Schuler, fabricant de presses, envisage des licenciements de près de 500 employés en Allemagne, selon un représentant de Göppingen. Les difficultés du secteur automobile sont mises en cause dans cette décision. Les ventes de voitures n'ont pas atteint les attentes, en particulier dans le domaine de l'électromobilité, qui est marqué par l'incertitude. "Les usines fonctionnent en dessous de leur capacité, ce qui entraîne une faible demande de presses. Il y a un glissement notable des investissements hors d'Europe, et nous devons nous adapter à une demande potentiellelement réduite en Allemagne à l'avenir."

Le porte-parole a mentionné qu'ils cherchent à rendre ces mesures aussi respectueuses que possible envers les employés. "Nous comprenons que chaque perte d'emploi affecte une personne et sa famille, et ces décisions ne sont pas prises à la légère." Des discussions sur la mise en œuvre pratique de ces plans avec les syndicats appropriés sont actuellement en cours.

Schuler est affilié au groupe autrichien Andritz, comptant un effectif mondial d'environ 4 700 personnes, dont 2 400 en Allemagne réparties sur six sites. Son siège social se trouve à Göppingen, en Bade-Wurtemberg. La société a choisi de ne pas rendre publiques ses performances financières individuelles.

