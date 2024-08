- Schopper maintient une main-d'œuvre suffisante pour l'avancement des langues

C'est l'une des initiatives clés de l'administration verte-noire en Bade-Wurtemberg, selon la ministre de l'Éducation Theresa Schopper, et elle ne sera pas compromise par un manque de personnel qualifié : le programme de développement linguistique pour les jardins d'enfants et les écoles élémentaires. "Nous avons examiné les chiffres et pensons que nous pouvons y arriver", a déclaré la politique verte à l'agence de presse allemande à Stuttgart. Cependant, elle a reconnu que recruter suffisamment de personnel qualifié ne serait pas une partie de plaisir.

Pour mettre en œuvre ce programme, Schopper compte sur des enseignants et des éducateurs de jardin d'enfants qui suivront une formation supplémentaire en promotion linguistique. Elle prévoit également d'impliquer des professionnels moins courants du secteur de l'éducation, tels que les éducateurs d'enfants, selon Schopper.

La ministre est optimiste quant à la possibilité d'avoir suffisamment d'enseignants pour assurer la promotion linguistique sur le terrain une fois le projet entièrement opérationnel. "Compte tenu du grand nombre de places d'études que nous avons créées et qui arrivent maintenant dans les écoles, et en tenant compte de la diminution attendue des inscriptions à l'école primaire, je pense que nous aurons suffisamment d'enseignants capables d'offrir une promotion linguistique", a expliqué Schopper. Le concept prévoit quatre heures supplémentaires de promotion par semaine. "Un seul enseignant pourrait potentiellement gérer plusieurs groupes", a-t-elle ajouté.

Éducation linguistique avant l'inscription à l'école

À partir de l'année scolaire prochaine, l'État investira lourdement dans un package de promotion linguistique d'un million d'euros pour les jardins d'enfants et les écoles élémentaires. Les enfants qui ont encore des difficultés linguistiques à l'examen d'entrée à l'école recevront des cours de langue intensive pendant quatre heures par semaine avant de commencer l'école.

Si les enfants ne peuvent toujours pas parler suffisamment l'allemand pour fréquenter l'école primaire, ils seront inscrits dans des classes de transition à partir de l'année scolaire 2026/2027. D'ici l'année scolaire 2028/2029, un total de 832 lieux seront établis dans tout l'État. À partir de ce moment, la promotion linguistique sera obligatoire, selon le gouvernement de l'État. Juste avant les vacances d'été, la coalition a adopté une nouvelle loi scolaire pour créer la base légale pour cela.

Le gouvernement de l'État répond à une tendance préoccupante des performances scolaires. Des études récentes sur l'éducation ont montré une baisse des performances dans des matières clés telles que les mathématiques et l'allemand. En 2022, cela s'est manifesté par des résultats décevants aux tests des élèves de quatrième année en mathématiques et en allemand : presque un cinquième des enfants n'ont pas atteint les normes minimales dans les deux matières. La proportion d'élèves performants qui atteignent ou dépassent la norme en allemand et en mathématiques a également diminué.

