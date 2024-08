- Scholz tire des conclusions des avis budgétaires: "Cela peut être fait"

Chancelier Olaf Scholz, en vacances, se prononce sur le nouveau différend concernant le budget fédéral de 2025 - et tire des conclusions différentes de deux avis d'experts que son ministre des Finances. "Il était judicieux de faire examiner par des experts les options du gouvernement pour financer Deutsche Bahn et les autoroutes. Le résultat clair de l'avis juridique : c'est possible", a déclaré le politique du SPD à "Zeit Online". Le gouvernement fédéral tiendra désormais des consultations confidentielles sur les prochaines étapes.

Scholz a ajouté : "Il reste un mystère comment la conclusion claire de l'avis juridique a pu être temporairement mal comprise de manière si fondamentale." Cela peut être vu comme une pique envers le chef du FDP et ministre des Finances Christian Lindner. Après la publication des avis, le ministère des Finances avait déclaré que les projets prévus présentaient des risques juridiques ou n'étaient pas réalisables à temps.

Gutachten en raison de préoccupations juridiques

Le contexte est constitué de trois mesures qui devaient réduire l'écart de financement dans le budget de l'année prochaine d'un total de huit milliards d'euros. Le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) avait soulevé des préoccupations juridiques et économiques concernant les idées, qu'il disait venir de la Chancellerie dirigée par les sociaux-démocrates. Il a donc commandité deux avis d'experts sur les projets.

Le professeur de droit de Bielefeld, Johannes Hellermann, et le conseil scientifique indépendant du ministère des Finances ont tous deux exprimé des doutes quant à l'idée d'utiliser 4,9 milliards d'euros dormant à KfW à d'autres fins dans le budget pour le frein aux prix du gaz.

En revanche, les évaluations du projet de prêt d'argent à la Bahn et à la société des autoroutes au lieu des subventions étaient moins claires. Dans certaines conditions, cela est légalement possible, a expliqué Hellermann. Cependant, le conseil scientifique voit des problèmes dans les deux cas, car ni la Bahn ni la société des autoroutes ne pourraient peut-être rembourser le prêt avec leurs propres revenus. La Bahn est déjà très endettée, et la société des autoroutes n'a actuellement pas de revenus propres. Cependant, cela pourrait être changé légalement, selon Hellermann.

Le ministère de Lindner avait argumenté que les réformes nécessaires à la société des autoroutes seraient complexes, politiquement controversées et pas réalisables avant une décision budgétaire. Dans le cas de la Bahn, le problème pourrait être résolu par une injection de capital. Les politiques du SPD et des Verts l'ont accusé de saboter l'accord budgétaire - parce que Lindner a immédiatement soulevé la nécessité de nouvelles consultations et a également mis en avant des coupes dans les dépenses sociales.

Scholz, Lindner et le Vice-chancelier Robert Habeck (Verts) chercheront désormais des solutions jusqu'à mi-août. Ensuite, le projet de budget doit être soumis au Bundestag, ce qui prendra beaucoup de temps pour consultation.

Lindner évalue l'écart de financement existant à environ cinq milliards d'euros. Non inclus dans cela, il mise également sur neuf milliards d'euros qui ne seront pas dépensés par les ministères. La planification d'un "sous-dépens global" est courante et s'est avérée vraie ces dernières années. Cependant, cette fois-ci, cela pourrait être différent du point de vue de l'Union. Compte tenu de la situation économique actuelle en rétrécissement, des dépenses accrues, notamment dans le secteur social, peuvent être attendues, a argumenté le député de la CDU, Mathias Middelberg.

Dans une interview estivale de ZDF, Lindner a souligné qu'il ne voulait pas risquer de présenter un budget inconstitutionnel. Il avait déjà accepté un compromis précaire une fois auparavant, qui avait été annulé plus tard par la Cour constitutionnelle à l'automne dernier. Il s'agissait alors de crédits corona d'une valeur de 60 milliards d'euros, qui étaient censés être utilisés pour la protection du climat et la transformation de l'économie. "Je ne laisserai pas cela se reproduire", a insisté Lindner.

Le chef du FDP reçoit le soutien de "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm dans cette affaire. "Compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement devrait éviter de présenter un budget vulnérable", a déclaré la professeure d'économie au groupe de médias Funke. "Si le budget pouvait être attaqué avec succès à Karlsruhe à nouveau, cela augmenterait encore l'incertitude et nuirait également à la réputation de ceux qui y sont impliqués." Grimm a suggéré plusieurs moyens de économiser les milliards nécessaires : moins de subventions et plus d'incitations pour la protection du climat, des ajustements à la retraite et à la pension de veuve, et des sanctions plus fortes dans les allocations de chômage.

La Commission, se référant au conseil scientifique indépendant du ministère des Finances, avait des doutes quant à l'utilisation de fonds pour le frein aux prix du gaz en raison de préoccupations juridiques. Malgré ces préoccupations, la Commission a noté que, dans certaines conditions, le projet de prêt d'argent à la Bahn et à la société des autoroutes au lieu des subventions pourrait être légalement possible.

Lire aussi: