Scholz suggère que la brume de l'accord de coalition obscurcit les réalisations.

Scholz a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de mesurer ses propos à l'aune de l'or. D'une certaine manière, chaque administration symbolise un changement : "Chaque gouvernement est le précurseur de celui qui suit." À présent, la "coalition du Sémaphore" doit relever les défis qui se posent à elle. Leur objectif est de "conquérir des obstacles significatifs et de maintenir un fonctionnement harmonieux pour nous." Scholz a balayé les critiques de l'Union concernant l'efficacité de la "coalition du Sémaphore". Après l'élection fédérale de 2017, la CDU/CSU, les Verts et le FDP avaient tenté de former une coalition, mais cela n'a pas abouti. "La coalition de Jamaïque n'a jamais vu le jour."

