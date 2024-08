Scholz souligne les réalisations de la coalition des feux de circulation.

Les gens expriment leurs critiques envers le gouvernement fédéral, le chef du parti vert Nouripour qualifiant cela de "coalition temporaire". Cependant, le chancelier Scholz diffère lors d'une interview estivale, affirmant que la coalition du feu de signalisation n'est pas simplement une alliance politique pratique, mais elle a réussi.

Le chancelier Olaf Scholz exprime des difficultés avec le travail de sa coalition ces derniers mois. "Difficile", est un mot souvent utilisé par le politique du SPD. De la formation du gouvernement avec trois partis à la gouvernance actuelle et le budget : "difficile", dit le chancelier dans l'émission Sat.1 intitulée "Où en est l'Allemagne ?" Les désaccords constants ont éloigné le SPD, les Verts et le FDP.

La déception persiste depuis un certain temps. Non seulement la plupart des électeurs sont mécontents de la performance du gouvernement fédéral dans les sondages, mais de nombreux membres de la coalition elle-même doutent de sa poursuite, 13 mois avant les prochaines élections fédérales. La confiance a atteint ses limites. Le chef du parti vert Omid Nouripour a exprimé ses pensées sans détour lors d'une interview estivale de l'ARD : "Cette coalition est temporaire, après l'ère Merkel."

Scholz met en avant les réalisations de la coalition du feu de signalisation

Scholz ne laisse pas le jugement sévère de Nouripour sans réponse. "Tout gouvernement est un gouvernement avant celui qui suit", dit-il calmement - et parfois, c'est le même qui le suit. La coalition du feu de signalisation a fait des progrès significatifs : elle a accéléré la modernisation, traversé la crise énergétique, aidé l'Ukraine et positionné la Bundeswehr mieux pour sa défense. "Cependant, il est vrai que ces nombreuses décisions ont été difficiles à prendre, et il y a toujours le risque que la fumée du champ de bataille cache ce qui s'est réellement passé", admet-il. "Ce n'est pas bien, bien sûr."

La fumée persistante des négociations de la coalition du feu, à laquelle le chancelier pourrait faire référence, est la critique des partenaires de la coalition qui, au lieu de féliciter un compromis, mettent souvent en avant les domaines qui pourraient avoir été améliorés. Nouripour parle d'une satisfaction étrange que certains trouvent dans le conflit.

Les partenaires de la coalition du feu de signalisation se chamaillent

Il semble que la table soit mise entre les partenaires de la coalition du feu. Le vice-chancelier Robert Habeck a exprimé son frustration avec le budget : dans un budget de plus de 450 milliards d'euros, trouver trois milliards ne devrait pas être un problème, dit-il, "Mais nous ne les avons pas encore trouvés. Comment dire?: C'est comme ça." Le SPD espère une réforme du frein à l'endettement pendant la prochaine législature sans le FDP. Le FDP, quant à lui, prend des décisions qui irritent les partenaires de la coalition SPD et Verts. Le dernier exemple en est "Feu vert pour l'avenir - une politique pour la voiture", un papier qui vise à apporter plus de voitures dans les centres-villes grâce au stationnement gratuit.

"Alors une coalition ne peut vraiment pas continuer comme ça", a déclaré le politologue Manfred Güllner de Forsa à Bild. "Alors il pourrait être temps d'honorerement mettre fin à cette lutte."

Scholz anticipe des coalitions gouvernementales complexes

Abandonner n'est pas une option pour Scholz. Il reconnaît que gouverner est difficile, mais souligne "Cependant, un effort doit être fait ici", car ce sont les résultats qui importent. L'Allemagne doit s'habituer à l'idée que les gouvernements futurs seront formés par des partis qui n'avaient peut-être pas prévu de collaborer auparavant. Les forts résultats électoraux de l'AfD poussent les partis à travailler ensemble en franchissant les frontières précédemment établies. "Ça ne deviendra pas plus facile", prévoit le chancelier.

