Scholz souligne les réalisations de la coalition Ampel.

Il est clair que le mécontentement se fait entendre dans la voix du chancelier Olaf Scholz lorsqu'il évoque le travail de sa coalition au cours des derniers mois. Il utilise à plusieurs reprises le mot "difficile" pour décrire la formation du gouvernement avec trois partis, leur actuelle gouvernance et le budget. Les désaccords fréquents ont laissé le SPD, les Verts et le FDP à distance les uns des autres.

Le désenchantement traîne depuis un certain temps. Les électeurs sont généralement insatisfaits de la performance du gouvernement fédéral, selon les sondages, et de nombreux membres de la coalition remettent en question sa poursuite 13 mois avant les prochaines élections fédérales. La confiance a atteint ses limites. Le chef des Verts, Omid Nouripour, a été l'un des plus ouverts sur ses sentiments, qualifiant la coalition de "coaltion de transition après l'ère Merkel" lors d'une interview estivale.

L'étiquette de "coaltion de transition" n'est pas une étiquette que Scholz prend à la légère. "Chaque gouvernement est le gouvernement avant le prochain", dit-il simplement, laissant entendre que la coalition pourrait se poursuivre si elle le souhaite. La coalition du feu de signalisation a accompli plusieurs tâches clés : accélérer la modernisation, gérer la crise énergétique, soutenir l'Ukraine et renforcer les capacités de défense de la Bundeswehr. Cependant, Scholz reconnaît que réaliser ces objectifs a été difficile et que le flou des négociations pourrait obscurcir les véritables réalisations de la coalition.

La tension entre les partenaires de la coalition semble évidente dans la critique constante. Le vice-chancelier Robert Habeck a exprimé son frustration concernant le budget, déclarant qu'il ne devrait pas être si difficile de trouver trois milliards d'euros supplémentaires dans un budget de plus de 450 milliards. Le SPD souhaite une réforme du frein à l'endettement lors du prochain législature sans le FDP, tandis que le FDP prend des décisions qui semblent provoquer ses partenaires de coalition.

Le FDP, quant à lui, prend des décisions que le SPD et les Verts trouvent provocantes. Le dernier exemple en date est la "Feuille de route pour l'avenir - Une politique pour la voiture", qui vise à introduire plus de voitures dans les centres-villes avec un stationnement gratuit.

Manfred Güllner, un politologue de Forsa, a déclaré à Bild : "Alors la coalition ne peut pas continuer comme ça. Ils devraient honnêtement mettre fin à cette lutte." Malgré les défis, Scholz n'envisage pas de baisser les bras. Il reconnaît que gouverner est difficile, mais il insiste : "Pourtant, nous devons faire l'effort ici", car les résultats importent.

L'Allemagne doit s'adapter à l'idée que les gouvernements futurs seront probablement formés par des partis qui n'avaient pas initialement prévu de collaborer, selon Scholz. Les forts résultats électoraux de l'AfD poussent les partis à coopérer

