Scholz souligne la nécessité d'accords de cessez-le-feu dans une conversation téléphonique avec Netanyahu

Il est maintenant temps de finaliser l'accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a déclaré Scholz. Israël a atteint de nombreux objectifs militaires dans son combat contre le Hamas, mais en même temps, le nombre de civils tués et la souffrance humaine dans la bande de Gaza est "énorme".

Au cours de sa conversation avec Netanyahu, Scholz a de nouveau mis en garde contre le "danger d'un incendie régional" au Moyen-Orient, compte tenu des menaces d'Iran et de ses alliés contre Israël. Maintenant plus que jamais, il est crucial de "rompre le cycle destructeur de la riposte, réduire les tensions et travailler activement en faveur du désamorçage".**

Depuis des mois, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis négocient pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus. Récemment, however, le conflit au Moyen-Orient s'est Significativement intensifié. Selon le bureau de Netanyahu, Israël a accepté de poursuivre les négociations dans la semaine à venir.

La communauté internationale, y compris le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, pousse activement à la mise en œuvre du cessez-le-feu convenu dans la bande de Gaza. Compte tenu de l'état actuel de l'escalade, le respect du cessez-le-feu devient de plus en plus essentiel pour prévenir de nouvelles pertes de vies et souffrances.

