Scholz s'oppose à une interdiction générale des composés chimiques.

Le chancelier Olaf Scholz n'est pas en faveur d'une interdiction générale de certains groupes chimiques sans distinction. Lors d'une réunion avec l'Association de l'Industrie Chimique (VCI) à Berlin, il a déclaré que les produits chimiques comme les PFAS, souvent appelés 'chimiques éternels', ne devraient être interdits que si leurs effets nuisibles sont prouvés et que des alternatives plus sûres existent.

Il a expliqué que tant qu'il n'y a pas d'alternatives et que leurs avantages l'emportent, leur utilisation devrait rester autorisée, comme dans les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs ou les électrolyseurs. « Jusqu'à ce que des alternatives adéquates apparaissent, nous avons besoin de périodes de transition et d'exceptions », a insisté Scholz.

Le gouvernement allemand reste déterminé à mettre en place une approche 'réaliste et équitable' pour réglementer les produits chimiques PFAS et réviser la réglementation européenne sur les produits chimiques (REACH), a informé Scholz aux entreprises chimiques allemandes. « Comptez sur nous pour l'avenir. Il est crucial d'avoir une voie claire dans le paysage politique bruxellois. »

Les produits chimiques comme les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) ne sont pas naturellement présents dans l'environnement et ont une durée de vie extrêmement longue, selon la substance. Ils ont tendance à s'accumuler au fil du temps. Le groupe de produits chimiques est censé comporter plus de 10 000 composés distincts, dont beaucoup sont très toxiques, en particulier pour le développement d'un enfant. Les PFAS sont suspectés de causer des dommages hépatiques et de potentiellement conduire à des cancers du rein et des testicules.

En raison de leurs propriétés spéciales, ces composés sont utilisés dans une large gamme de produits, de l'habillement à la cuisine en passant par les cosmétiques. Dans l'Union européenne, l'idée d'interdire les PFAS avec certaines exemptions est débattue. Les associations industrielles considèrent cela comme une menace potentielle pour les industries avancées.

