- Scholz s'exprime par surprise en observant la présence inhabituelle de feux de circulation.

Le chancelier Olaf Scholz, du parti SPD, a manifesté sa surprise lorsqu'un enseignant en maternelle a abordé la question de la gestion des conflits et des fuites au sein de l'administration lors d'une séance de questions-réponses à Berlin. L'enseignant a soulevé le sujet des enfants qui disent une chose et son contraire, et qui colportent des ragots, en se basant sur l'expérience de Scholz dans une école religieuse à Berlin-Pankow.

Scholz a reconnu que l'enseignant avait vu juste. Il lui a alors demandé : "Et vous, quelle est votre solution miracle ? Je suis curieux." Il a plaisanté en évoquant "trois pièces insonorisées où personne n'entendrait ce qui se dit", peut-être en référence à des espaces de communication sécurisés au sein du gouvernement. Scholz est également apparu perplexe face aux questions supplémentaires.

Cependant, Scholz a contesté l'affirmation de l'enseignant selon laquelle il avait souvent des désaccords avec le ministre des Finances Christian Lindner du parti FDP. Il a précisé : "Cela s'est produit rarement jusqu'à présent."

Le chancelier Scholz a poursuivi en expliquant que l'apparence de désaccord au sein de la coalition ne reflète pas nécessairement un véritable conflit. L'apparence des interactions de sa coalition, comme celle d'enfants dans un groupe, peut parfois être trompeuse et influencer la perception du public.

