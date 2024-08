- Scholz rend hommage au bénévolat en Allemagne de l'Est

Avant les élections en Saxe, Thuringe et Brandebourg, le chancelier allemand Olaf Scholz, ainsi que le commissaire pour l'Allemagne de l'Est Carsten Schneider (tous deux du SPD), ont salué les initiatives locales dans les zones rurales de l'Allemagne de l'Est. Scholz a déclaré : "Cela renforce notre nation. Cela conduit à la découverte de solutions fraîches, au développement de nouveaux concepts et à l'exploration de nouvelles approches que nous n'aurions peut-être pas envisagées individuellement." Scholz a félicité les bénévoles des cinq États fédéraux lors de la cérémonie de remise des prix "machen!2024" au Stadion an der Alten Försterei à Berlin.

Scholz a également évoqué son implication antérieure. Autrefois, sur les outskirts de Hambourg, il avait créé un centre jeunesse alternatif en tant que bénévole aux côtés d'autres personnes.

Des expositions d'art aux jeunes reporters d'actualités

Le premier prix dans la catégorie "Engagement et implication des jeunes" a été décerné à la Saxe, plus précisément à Glauchau dans le district de Zwickau. Le projet vise à créer un espace accessible aux handicapés dans le centre culturel où les enfants en situation de handicap peuvent se mélanger et jouer ensemble. Environ 30 familles ont collaboré pour créer cet espace.

Un autre projet de Saxe a remporté le premier prix dans la catégorie "Amélioration du mode de vie et de la coexistence harmonieuse". Une coalition de 50 organisations de Bautzen prévoit d'améliorer la vieille ville avec des initiatives artistiques pendant neuf lundis consécutifs l'année prochaine. Ce concept, comme les gagnants des autres catégories, reçoit une subvention de 10 000 euros.

Des subventions pour les initiatives des nouveaux États fédéraux

Un projet de Wismar en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a remporté le premier prix dans la catégorie "Rappel des réalisations de la Révolution pacifique". Ici, de jeunes reporters d'actualités interviewent des manifestants qui, pendant la période de la RDA, ont manifesté devant la mairie de Wismar pour la réunification. Le projet aboutira à un podcast.

Les projets récompensés proviennent également de Thuringe, du Brandebourg et de la Saxe-Anhalt. Par exemple, un projet de Themar en Thuringe vise à contrer la réputation de la ville pour les concerts de rock d'extrême droite. Un cinéma en plein air dans le district d'Oberhavel, au nord du Brandebourg, reçoit également une subvention de 9 000 euros. Un club de Wettin-Löbejün en Saxe-Anhalt propose des activités de loisirs pour les jeunes après l'école et a également été reconnu.

Le concours d'idées a honoré environ 200 projets, avec au moins 2 500 euros pour chacun - soit environ 830 000 euros de prix pour les initiatives.

