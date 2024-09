Scholz refuse la fourniture de missiles Taurus à 19 h 20.

18:29 Stoltenberg: NATO aurait pu fournir plus d'armes pour dissuader l'attaque russe en UkraineLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré dans une interview avec "FAZ" que l'OTAN aurait pu fournir plus d'armes à l'Ukraine pour prévenir une invasion russe. "Maintenant, nous envoyons du matériel militaire pour le combat - nous aurions pu envoyer du matériel militaire pour éviter le combat", a-t-il déclaré. Le jour où le conflit a commencé a été la pire expérience de son mandat de 10 ans, selon lui. Stoltenberg quittera ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre, laissant la place à l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

17:50 Scholz espère une clarification sur la propriété de la raffinerie PCK de Schwedt d'ici la fin de l'annéeLe chancelier allemand Olaf Scholz espère que la question de la propriété de la raffinerie PCK de Schwedt sera résolue d'ici la fin de l'année. "Nous visons une clarification d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. Il a été clarifié que Rosneft, le co-propriétaire russe, doit vendre sa part sous la tutelle du gouvernement allemand. Scholz est tenu informé des négociations "plausibles" en cours. En ce qui concerne un potentiel investisseur qatarien, Scholz a déclaré : "Nous savons qui parle à qui et de quoi." En outre, le Kazakhstan a commencé à fournir du pétrole à Schwedt via un pipeline russe, remplaçant le pétrole russe suite à l'attaque russe contre l'Ukraine. Initialement, le gouvernement allemand a prolongé la tutelle de Rosneft de six mois, compte tenu des négociations en cours. L'alternative est l'expropriation de la part russe, qui est considérée comme étant legally challenging.

17:24 Scholz maintient son objection à l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine contre la RussieLe chancelier Olaf Scholz a réaffirmé que l'Ukraine ne serait pas autorisée à utiliser des armes à longue portée fournies par l'Allemagne pour des frappes sur des cibles russes profondément à l'intérieur du pays. "Cela s'applique toujours", a déclaré le politique du SPD lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. "C'est pourquoi je maintiendrai ma position, même si d'autres nations adoptent une approche différente", a ajouté Scholz en référence aux États-Unis. "Je ne le ferai pas parce que je considère cela comme un problème." Le système de lancement de roquettes le plus éloigné livré par l'Allemagne à l'Ukraine est le Mars II, ayant une portée allant jusqu'à 84 kilomètres.

16:57 Hofreiter met en garde contre une possible vague de "centaines de milliers de réfugiés" en provenance d'UkraineAlors que les contrôles aux frontières sont renforcés en Allemagne, le président du comité des affaires européennes du Bundestag, Anton Hofreiter, plaide pour une approche unifiée avec la Pologne et d'autres pays. "Sans un soutien continu à l'Ukraine, nous devons nous attendre à une vague de centaines de milliers de réfugiés de l'action agressive de la Russie en Ukraine dans les années à venir", a déclaré Hofreiter au "Tagesspiegel", faisant référence à la critique du Premier ministre polonais Donald Tusk concernant les contrôles frontaliers supplémentaires en Allemagne. Hofreiter souligne la nécessité d'une solution de politique migratoire européenne. Il met en garde contre le fait que l'imposition de contrôles frontaliers par les États membres individuels pourrait sonner le glas de l'UE. Hofreiter s'attend à ce que le chancelier fédéral Olaf Scholz et Tusk maintiennent une coordination étroite à l'avenir.

16:32 Les services de renseignement britanniques rivelent la destruction de ponts en région de Kursk par l'armée ukrainienneLe service de renseignement britannique a révélé des images de ponts sur la rivière Seim qui ont été détruits par l'armée ukrainienne lors de ses opérations dans la région de Kursk. "L'Ukraine continue d'entraver la logistique russe dans la région de Kursk par une série d'attaques qui ont détruit des ponts routiers et pontons sur la rivière Seym", a déclaré le ministère britannique de la Défense sur X. Les images ont été prises mi-août et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août et a progressé de plusieurs kilomètres dans le territoire russe.

Au moins cinq personnes ont été blessées dans une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod, selon des rapports officiels. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a confirmé que plusieurs obus ont touché une portion de route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant plusieurs véhicules. Dans le village voisin de Vosnesenskoye, une femme a été blessée lorsque

12:58 Zelensky Confirme la Libération d'un Autre Groupe de 103 Prisonniers de GuerreL'Ukraine a confirmé un autre échange de prisonniers avec la Russie, avec 103 individus revenus sur le territoire ukrainien, selon la déclaration du président Zelensky. Parmi les rapatriés figurent des soldats ainsi que du personnel de la Garde nationale, de la patrouille frontalière et de la police. Ils sont des défenseurs de régions telles que Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv et Marioupol, ainsi que de l'usine Azovstal.

12:38 Les États-Unis Approuvent la Vente de Chasseurs F-35 de Haut Niveau à la RoumanieLe gouvernement américain a approuvé la vente de 32 chasseurs F-35 de pointe à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, explique que "la Roumanie est un allié clé dans l'alliance de l'OTAN, engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà". Avec l'acquisition de ces avions de combat furtifs et polyvalents de Lockheed Martin, la Roumanie acquerra "des capacités de défense aérienne sans précédent", révèle Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031. La valeur totale de l'accord est estimée à jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

11:52 La Russie Révèle Plus de 200 Prisonniers de Guerre Échangés avec l'UkraineLa Russie affirme avoir échangé plus de 200 prisonniers de guerre avec l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Chaque côté a libéré 103 individus, selon le ministère. Les soldats russes reçoivent maintenant une aide psychologique et médicale en Biélorussie, selon un message Telegram du ministère. Le ministère affirme également que les soldats russes ont été capturés à Kursk. La partie ukrainienne n'a pas encore répondu aux déclarations de la Russie sur l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelensky a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie. Il reste incertain si ceux-ci faisaient partie de l'échange rapporté par la Russie.

11:22 La Russie Annonce la Capture d'un Village dans l'Est de l'UkraineDans l'est de l'Ukraine, l'armée russe a déclaré avoir capturé un autre village. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été repris", indique le ministère russe de la Défense. Le petit village est situé à proximité de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée par l'avancée russe. L'armée russe a récemment fait de grands progrès dans la région de Donetsk. Le président russe Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que l'objectif principal de l'armée russe était la capture de la région industrielle de Donbass, qui comprend Donetsk.

11:00 Medvedev Menace la Destruction Totale de Kyiv avec des Armes Non NucléairesL'ancien président russe Dmitri Medvedev menace l'annihilation complète de la capitale ukrainienne Kyiv à l'aide d'armes non nucléaires russes. La Russie a une raison légitime d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien qu'elle ne l'ait pas encore fait. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait transformer Kyiv en "gigantesque tache fondue" à l'aide de nouvelles armes non nucléaires russes, suggère Medvedev. Medvedev, qui siège en tant que vice-président du Conseil de sécurité russe, a régulièrement condamné avec force l'Occident et l'Ukraine.

10:30 Les Combats S'intensifient Autour de Kurakhove dans l'Est de l'UkraineDes combats intenses ont lieu actuellement autour de la ville de Kurakhove dans l'est de l'Ukraine. L'utilisation d'armes européennes à longue portée est mal vue par la population locale. La journaliste de ntv Kavita Sharma signale depuis Dnipro.

10:02 Des Attaques de Drones Causent des Dégâts dans la Région de la Mer Noire d'OdessaDes détails émergent sur l'attaque de drones à grande échelle qui a eu lieu hier dans la région de la mer Noire d'Odessa : la Russie a lancé un total de 76 drones de combat, selon l'armée de l'air ukrainienne. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'armée de l'air ne fournit pas de détails sur les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région de la mer Noire d'Odessa signale des dommages importants à plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale d'Odessa. Les bâtiments du district d'Ismajil, par lesquels l'Ukraine expédie une partie de son grain, ont été touchés par des débris de drones. À Kyiv, divers débris sont tombés, selon des sources gouvernementales. Une installation municipale a été touchée, mais il n'y a pas eu d'incendies.

10:31 Stoltenberg Parle de la Diplomatie Précédant la Guerre : les Russes ont Présenté des Cartes Fausses de l'OTANLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, discute des dernières tentatives de dissuasion de la Russie avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022 dans une interview. La dernière réunion du Conseil NATO-Russie, que Stoltenberg a dirigée, a eu lieu en janvier. La Russie a exigé le retrait de tous les soldats de l'OTAN de sa région orientale. Cette exigence était inacceptable, mais le dialogue a été maintenu, ce qui a abouti à une autre réunion. Les députés russes des ministères des Affaires étrangères et de la Défense ont affirmé qu'ils n'avaient pas de plans de guerre et étaient menacés par l'Ukraine. Ils ont présenté des cartes pour démontrer l'encerclement de la Russie par l'OTAN, mais ces cartes contenaient des inexactitudes. Par exemple, le Danemark n'était pas marqué comme territoire de l'OTAN. L'authenticité de cette bourde reste incertaine. En regardant en arrière, Stoltenberg regrette que l'OTAN et ses alliés aient pu renforcer militairement l'Ukraine plus tôt, ce qui aurait potentiellement élevé le seuil de l'invasion.

10:03 Wiegold sur l'Accord de Déploiement Lituanien : "La Lituanie Considère la Brigade de Combat Allemande comme une Aide"L'Allemagne et la Lituanie formalisent un accord gouvernemental : il garantit à l'État balte de l'OTAN que une brigade allemande prête au combat sera stationnée à l'intérieur du pays. L'analyste militaire Thomas Wiegold fournit des informations sur l'arrière-plan et les implications de cet accord dans une interview avec ntv.

09:28 Kim Aspire à Renforcer la Coopération avec Moscou Selon les médias d'État, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé son intention de renforcer la coopération avec la Russie. Suite aux pourparlers entre Kim et le président du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias nord-coréens affirment que des discussions substantielles ont eu lieu concernant le renforcement du dialogue stratégique entre les deux pays et la consolidation des intérêts de sécurité mutuelle, ainsi que des situations régionales et internationales. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour le conflit en Ukraine. Pyongyang rejette ces allégations comme ridicules.

08:59 Des Armes Élargies pour l'Ukraine ? Starmer et Biden doivent Revisiter la Question à l'Assemblée Générale de l'ONU Une discussion aura lieu prochainement pour savoir si l'Ukraine peut utiliser des armes occidentales étendues contre des cibles russes. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, où ils ont reporté une décision concernant cette question. Biden et Starmer discuteront de cette question à l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", selon Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles britanniques et français avec la technologie américaine, mais pas des missiles américains.

08:23 Zelensky Réagit au Plan Allegué de Trump : "Les Promesses de Campagne sont des Promesses de Campagne" Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump affirme régulièrement qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, sans jamais révéler de plan. During an interview with CNN, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky is asked about his interpretation of Trump's statement. "Today, I cannot comprehend it due to lack of detailed understanding and context," Zelensky responds, referencing the ongoing US election campaign. "And campaign promises are campaign promises," he continues. Zelensky also mentions he spoke with Trump two months prior. During their conversation, Trump assured his support for Ukraine, Zelensky claims, adding that it was a positive encounter.

07:27 ISW : La Russie a Besoin de Plus de Soldats à Kursk pour Répousser les Ukrainiens La Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne reconnaît pas une opération d'envergure pour expulser les Ukrainiens de Kursk. L'ISW, basé à Washington, rapporte que les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal formés et mal équipés, ainsi qu'à de petits groupes des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans une évaluation, le think tank affirme : "Une contre-offensive russe pour récupérer les territoires saisis par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans cette région - en particulier si la plupart des unités déjà déployées manquent d'expérience combattante."

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones Shahed toute la nuit. Les forces russes ont lancé plusieurs groupes de drones d'attaque, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes de raid aérien ont été déclenchées dans presque toutes les régions ukrainiennes, y compris Odessa, où les forces navales ont abattu neuf drones. Des explosions ont été signalées à Odessa, mais aucun décès n'a été confirmé pour l'instant.

Le chef du groupe parlementaire SPD Rolf Mützenich a suggéré la création d'un groupe de contact international pour lancer des pourparlers de paix dans le conflit en Ukraine. Il estime qu'il est temps pour les alliés occidentaux de mettre en place ce groupe, car à la fois le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent que les efforts pour les négociations de paix doivent être intensifiés. Mützenich suggère que des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil devraient prendre la responsabilité dans ce groupe de contact, car ils partagent la conviction que l'invasion russe est un fardeau.

05:41 L'UE Examine une Nouvelle Approche pour Prolonger les Sanctions contre la Russie Les diplomates de l'UE reveal that the EU Commission is exploring three possibilities to prolong the sanctions against Russia. These scenarios were presented to European diplomats on a recent occasion. The focus is on the frozen Russian central bank assets, which are crucial for granting a 50 billion dollar credit to Ukraine by G7 countries. These assets have been frozen since the Russian invasion of Ukraine.

03:40 Des Débris de Drones Frappent des Bâtiments de la Ville de Kyiv Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via l'application de messagerie Telegram que des débris de drones ont touché un bâtiment de la ville de Kyiv. L'incident s'est produit dans le district d'Obolon, au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a mentionné que les services d'urgence étaient en route. Auparavant, Klitschko avait rapporté que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Une Coopération Plus Étroite avec la Russie Promise par Kim Jong Un Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse d'État KCNA, les deux hommes ont discuté de divers sujets lors de la visite de Shoigu à Pyongyang et ont trouvé un consensus sur de nombreux sujets, notamment la coopération plus étroite pour protéger les intérêts de sécurité communs. Shoigu, qui avait servi comme ministre de la Défense russe jusqu'en mai, avait initié des relations plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie l'année dernière, lorsqu'il s'était rendu à Pyongyang.

23:36 Zelensky Présentera un "Plan de Victoire" à Biden en Septembre Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réunion avec le président américain Joe Biden en septembre. Zelensky prévoit de présenter une stratégie pour atteindre la victoire lors de cette réunion. Cette stratégie implique un système de décision interconnecté visant à fournir à l'Ukraine les ressources nécessaires pour orienter la guerre vers la paix. Selon Zelensky, les conflits réussis peuvent être mis fin de différentes manières, soit par la force, soit par la diplomatie. Cette approche garantira l'indépendance véritable du pays, et Kyiv compte sur le soutien américain pour la position forte requise.

22:59 Changement de Direction des Attaques par la Russie

19:18 Les combats intenses se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne. Il y a eu 115 accrochages, selon le rapport de situation du soir du quartier général à Kyiv. Les combats les plus intenses ont eu lieu dans la direction de Kurachove, avec des forces russes également actives dans la direction de Lyman et Pokrovsk. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Les troupes russes n'ont pas réussi à faire de gains significatifs dans la région de Pokrovsk ces derniers temps et ont plutôt étendu leur axe d'attaque vers le sud pour capturer Hirnyk, une ville minière près de Kurachove.

22:18 Soulagement souhaité à Kursk, selon Zelensky

L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk rapporte des résultats positifs, selon le président Volodymyr Zelensky. Dans la région de Kharkiv, l'ennemi a été contenu, et dans le Donetsk, l'offensive russe a ralenti, affirme Zelensky. Bien que la Russie prétende avoir repris 10 des 100 villages occupés dans la région de Kursk, sa contre-attaque dans cette région n'a toujours pas connu de succès significatifs. Des experts avaient exprimé des doutes quant au déploiement de plus grandes formations de troupes russes d'autres régions vers Kursk.

21:46 "L'Occident a peur" - l'analyse brutale de Zelensky sur les alliés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique l'Occident pour avoir montré de la peur lorsqu'il est question de l'aide de l'Ukraine pour intercepter les missiles et les drones russes. Il demande : "Si les alliés tirent conjointement sur les missiles et les drones dans les régions du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour tirer conjointement sur les missiles russes et les Shaheds iraniens dans le ciel ukrainien ?" Zelensky ajoute que cela "est honteux pour le monde démocratique".

21:30 La Russie a déployé plus de 8000 drones iraniens

Le gouvernement ukrainien allègue que la Russie a déployé 8060 drones Shahed d'Iran contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucune confirmation n'a été reçue de la Russie ni de l'Iran. L'Ukraine a accusé Téhéran de fournir ces drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

Au cœur de Washington D.C., le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden sont prévus pour une discussion. Les gens bruissent de rumeurs sur les éventuelles annonces concernant l'autorisation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Des sources internes de The Guardian affirment que le Royaume-Uni a donné son feu vert à l'Ukraine pour lancer des attaques avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, selon les rapports, ce sujet pourrait être gardé sous silence lors de leur réunion aujourd'hui. Selon les rapports, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, déclare : "Je ne prévois pas d'annonce aujourd'hui concernant le déploiement d'armes à portée étendue en Russie - pas de la part des États-Unis." Il précise however que les discussions avec le Royaume-Uni, la France et d'autres alliés concernant les armes à fournir à l'Ukraine se poursuivent. Lorsqu'il est interrogé sur les éventuels changements dans la politique des États-Unis, Kirby se montre évasif, déclarant : "Je ne suis pas enclin à m'engager dans une conversation spéculative sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas annoncer à un moment donné."

