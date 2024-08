- Scholz reçoit une figurine créée en 3D directement à partir de ses propres capacités de conception

Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) possède désormais une réplique unique de son visage. Lors de sa visite à l'illustre institut Hasso Plattner (HPI) à Potsdam, il a reçu en cadeau une buste blanc personnalisé imprimé en 3D, qu'il a examiné brièvement avant de rire : "Je suppose que je n'ai pas à me donner autant de mal pour celle-ci."

Son plaisir pour ce cadeau était manifeste lorsque le chancelier Scholz a déclaré : "Impressionnant !" La visite de Scholz à l'institut faisait partie de sa tournée estivale en tant que membre du Bundestag et représentant de sa circonscription. Il était accompagné par la ministre de la Science du Brandebourg, Manja Schüle (SPD), qui a également reçu une réplique imprimée en 3D du bâtiment du Landtag de Potsdam en souvenir.

Le chancelier Scholz a exprimé sa gratitude envers l'institut Hasso Plattner en déclarant : "Je suis véritablement honoré de recevoir ce buste imprimé en 3D de moi-même dans un lieu aussi prestigieux que Le Potsdam." During the event, Brandenburg's Minister of Science, Manja Schüle, also praised the institute, acknowledging, "The Potsdam is home to remarkable technological advancements, showcased in the 3D-printed Landtag building gift I received."

