Scholz qualifie l'incident de Solingen d'événement déplorable.

Le Chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a considéré l'incident mortel de Solingen comme choquant. Il a exprimé sa profonde inquiétude et a plaidé en faveur de l'arrestation rapide et d'un châtiment juridique severe du responsable. Mettant l'accent sur la souffrance des victimes et de leurs...