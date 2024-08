- Scholz prononce un discours au marché Stoppel

Le chancelier allemand Olaf Scholz honore le Stoppelmarkt à Vechta. Le dirigeant du SPD doit prononcer le discours principal lors de l'événement de bienvenue quotidien de la ville ce lundi à 11h00. Scholz est le premier chancelier fédéral à prononcer ce discours, selon les officiels de la ville.

Le maire Kristian Kater a invité son collègue de parti à Vechta au printemps. La confirmation du chancelier est le plus grand honneur pour les organisateurs de la foire, les locaux et le marché, a expliqué Kater.

L'élite politique de Berlin était présente lors du lancement de la fête populaire jeudi dernier : le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir a participé en tant qu'invité d'honneur dans le défilé d'ouverture. Le politique des Verts a qualifié la fête populaire d'essentielle pour l'harmonie sociale. Il a souligné qu'il y a peu d'endroits où autant de personnes Issues de différents horizons et ayant des opinions variées se réunissent. "De tels endroits sont essentiels, sinon une société ne peut pas fonctionner."

Le Stoppelmarkt est l'un des festivals populaires les plus anciens et les plus visités de Basse-Saxe. Selon les données de la ville, environ 800 000 invités se rendent sur le site du festival chaque année. Plus de 160 000 mètres carrés d'espace sont gérés par plus de 500 exploitants de foire, garantissant divertissement pour tous.

Après les festivités animées, le chancelier Scholz pourrait profiter de son temps libre pour découvrir les attractions locales de Vechta. La fête populaire animée offre de nombreuses activités que les visiteurs peuvent apprécier pendant leur temps libre.

Lire aussi: