Scholz préconise la solitude dans son poste de direction.

Ukraine exprime son empressement pour l'autorisation de déployer des armes puissantes de l'Ouest sur le territoire russe. Malgré les délibérations du président américain Biden et du leader britannique Starmer, le chancelier allemand Scholz tient un discours ferme.

Scholz clarifie que les armes fournies par l'Allemagne ne doivent pas être utilisées pour des frappes sur les territoires intérieurs russes. Le politique de l'SPD maintient cette position lors d'un dialogue citoyen à Prenzlau, déclarant : "C'est toujours le cas." Scholz promet de s'en tenir à cette position, quelle que soit la décision prise par d'autres nations, comme les États-Unis. "Je ne le ferai pas car je considère que c'est un problème", déclare-t-il.

Ukraine fait pression sur les dirigeants pour le déploiement d'armes occidentales à longue portée contre des cibles russes, mais Biden et Starmer ont récemment reporté leur décision. Après une discussion avec Biden à Washington, Starmer a mentionné qu'ils ont abordé des "stratégies globales" mais pas de capacités spécifiques. previously warned that approval for Ukrainian utilization of weapons on Russian territory would lead to "war" against Russia.

Starmer a affirmé après la réunion qu'il et Biden allaient approfondir cette question avec un groupe plus large lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine suivante. Des rumeurs circulaient avant la réunion de Washington selon lesquelles Starmer prévoyait de demander l'approbation de Biden pour déployer des missiles britanniques Storm-Shadow plus profondément sur le territoire russe.

"Phase cruciale"

Starmer a déclaré à Washington que les prochaines semaines et mois pourraient être "déterminants". "Il est extrêmement important que nous aidions l'Ukraine pendant cette guerre cruciale pour la liberté", a-t-il déclaré.

La Maison Blanche avait déjà réduit ses attentes quant à une décision concernant le déploiement d'armes sur le territoire russe avant la réunion. "Je ne m'attends pas à ce que les discussions aboutissent à une annonce majeure, du moins pas de notre côté", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Kyiv a récemment exhorté les alliés occidentaux à autoriser l'utilisation d'armes occidentales à plus longue portée à l'intérieur des frontières russes. Le président ukrainien Zelensky a accusé l'Occident d'avoir "peur" même de discuter de l'aide occidentale à l'Ukraine pour neutraliser les roquettes russes vendredi. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha a souligné l'importance de "lever toutes les restrictions sur l'utilisation d'armes américaines et britanniques contre des cibles militaires légitimes en Russie".

Les médias britanniques ont suggéré que Biden, qui craint un conflit nucléaire, est prêt à approuver l'utilisation par l'Ukraine d'armes britanniques et françaises contenant une technologie américaine - mais pas d'armes américaines. Les armes allemandes ne sont pas concernées par cette question, selon le gouvernement allemand. Les discussions sur un soutien accru à l'Ukraine tournent souvent autour du missile de croisière Taurus.

