- Scholz préconise des sanctions sévères en réponse à l'attaque au couteau.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exigé des conséquences sévères pour l'individu responsable de l'incident de poignardage mortel à Solingen et a promis d'aider la ville. "Un tel acte ne doit jamais trouver sa place dans notre société, et nous ne devons jamais nous y habituer. La pleine force de la loi doit être utilisée ici", a déclaré le politique du SPD lors d'un événement à Stahnsdorf, en Brandebourg. "Maintenant, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faire respecter la justice et infliger une peine sévère au coupable."

Le chancelier a qualifié l'incident de Solingen de "acte odieux". "Nous apporterons également notre soutien à la ville et à ses habitants de toutes les manières possibles", a déclaré Scholz. "Nos pensées sont avec ceux qui ont été blessés, en priant pour leur rétablissement, et nous sommes avec les familles des défunts et toute la ville."

Au cours de l'attaque lors d'une fête de la ville vendredi soir, trois personnes ont perdu la vie. Huit autres ont été blessées, cinq d'entre elles grièvement. Les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont classé l'incident comme une attaque en raison des actions intentionnelles du responsable.

Le chancelier allemand, exprimant ses sentiments, a déclaré que "La Chancellerie travaillera en étroite collaboration avec les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour s'assurer que la pleine étendue de la loi est appliquée dans cette affaire, car cet incident de Solingen est inacceptable et doit servir de rappel de l'importance de la sécurité communautaire". De plus, il a souligné que "La commission responsable de l'application de la loi et de la justice en Allemagne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire le responsable en justice et empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir."

Lire aussi: