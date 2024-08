- Scholz plaide pour une mise en place rapide de contre-mesures à la suite de l'incident de Solingen.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a exprimé sa satisfaction quant à l'action rapide et précise du gouvernement fédéral suite à l'incident de poignardage mortel à Solingen, ainsi qu'à l'ensemble de mesures présentées plus tard dans la journée. "C'est formidable que les choses aient avancé si rapidement et avec autant de précision", a commenté Scholz lors d'un dialogue avec les citoyens à Seelow, en Brandebourg, malgré son absence à la présentation en raison de ses vacances d'été.

La mise en œuvre rapide de ces mesures est maintenant une priorité. "Nous brainstormons également avec tout le monde pour trouver des suggestions supplémentaires intelligentes", a déclaré Scholz, faisant référence aux commentaires de l'opposition. L'Union a récemment proposé sa coopération au gouvernement fédéral en matière de migration non régulée et d'extrémisme islamique. Scholz a déjà prévu des discussions avec les États fédéraux et la CDU/CSU, la principale force d'opposition au Bundestag, pour la semaine suivante.

À la suite de l'incident à Solingen, le gouvernement de coalition est parvenu à un consensus sur de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme islamique, gérer la migration non régulée et renforcer la réglementation des armes à feu.

