- Scholz plaide pour une accélération des processus de déportation

Suite à l'incident tragique de Solingen, le chancelier allemand Olaf Scholz cherche à accélérer les expulsions, même en utilisant des moyens juridiques si nécessaire. During his visit to North Rhine-Westphalia, he emphasized the importance of "firm, effective implementation," underscoring the need for action. Scholz propose la création d'une force opérationnelle pour enquêter et faire avancer les expulsions des cas de Dublin, qui sont des individus qui ont initialement cherché l'asile dans d'autres nations européennes. Il reconnaît qu'il peut y avoir des défis à résoudre par le droit européen, mais souligne la nécessité d'aborder tous les problèmes.

Le festival de la ville de Solingen a tourné au tragique un vendredi soir, entraînant trois morts et huit blessés, dont quatre graves. Un suspect syrien de 26 ans, arrêté dimanche soir pour appartenance présumée à l'État islamique et meurtre, est considéré comme le principal suspect. Selon Der Spiegel, cet individu est entré en Allemagne à la fin de l'année 2022 et a déposé une demande d'asile. Les autorités de sécurité n'ont pas identifié cet individu comme un extrémiste islamique auparavant. Une tentative antérieure de l'expulser a échoué car la police n'a pas pu le trouver à son domicile.

La proposition du chancelier de créer une force opérationnelle relève de la compétence de la Commission, car elle implique l'enquête et la progression des cas de Dublin. Pour surmonter efficacement les obstacles juridiques potentiels, la Commission peut devoir collaborer avec les législateurs européens afin d'assurer la mise en œuvre fluide du plan d'expulsion du chancelier Scholz.

