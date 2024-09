Scholz plaide pour l'obtention de ressources fondamentales en Ouzbékistan pour l'Allemagne.

Allemagne s'efforce de réduire sa dépendance aux importations de matières premières en provenance de Chine et de Russie. Pour atteindre cet objectif, le chancelier Scholz se rend en Asie centrale aux côtés de chefs d'entreprise allemands influents. Par ailleurs, l'Allemagne espère obtenir des suggestions favorables concernant la pénurie de travailleurs qualifiés.

L'Allemagne et l'Ouzbékistan cherchent à renforcer leur collaboration dans le secteur des matières premières. Lors d'un forum économique à Samarcande, le chancelier fédéral Olaf Scholz a déclaré : "Nous voulons exploiter et développer conjointement les opportunités offertes par les matières premières ici." Le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, a également souligné leur intention de coopérer, notamment dans l'extraction de matières premières vitales, qui seraient ensuite transformées en Ouzbékistan et exportées.

L'Allemagne cherche à augmenter son indépendance en raison de litiges commerciaux et de tensions géopolitiques avec des pays comme la Chine et la Russie. Mirziyoyev a mentionné qu'ils souhaitent collaborer dans des secteurs tels que l'industrie chimique et l'énergie. Il a considéré la coopération économique entre les deux nations comme une "priorité absolue" et a engagé des discussions avec les PDG des entreprises allemandes accompagnant Scholz lors de sa tournée de trois jours en Asie centrale.

Les propositions de coopération mentionnées par Mirziyoyev incluent des projets de sociétés allemandes telles qu'Aurubis, Siemens Energy et Knauf Building Materials. De plus, des entreprises allemandes telles que Papenburg construisent des routes en Ouzbékistan, et les chemins de fer allemands sont actifs dans le pays. Dimanche, l'Allemagne et l'Ouzbékistan ont signé un accord de partenariat visant à faciliter la migration et la formation des travailleurs pour l'Allemagne.

Aurubis, par exemple, est impatient de se procurer du cuivre en Ouzbékistan, mais les coûts de transport élevés posent un défi. Des discussions sont en cours concernant un éventuel soutien gouvernemental pour le transport et la construction d'une fonderie de cuivre utilisant la technologie allemande avec AGMK, la société d'État ouzbèke. Linde, la société de gaz industriels, est également engagée dans des discussions concernant une installation de production de méthanol à grande échelle en Ouzbékistan, qui, si elle aboutit, serait un projet de plusieurs milliards de dollars.

Récemment, les entreprises ont exprimé des préoccupations quant à la résurgence de tendances autoritaires en Ouzbékistan et à l'influence du président dans le secteur privé. despite these challenges, the potential for economic development with Uzbekistan, the most populous Central Asian country, is promising.

Les exportations allemandes vers l'Ouzbékistan ont chuté à environ un milliard d'euros en 2023, tandis que les importations ont également diminué pour atteindre environ 76 millions d'euros. Le fossé de prospérité est immense ; tandis que les performances économiques par habitant en Allemagne s'élevaient à environ 52 000 dollars en 2023, selon l'Office fédéral de la statistique, la valeur pour l'Ouzbékistan n'était que de 2 325 dollars. Scholz s'est ensuite rendu au Kazakhstan.

L'Allemagne et l'Ouzbékistan reconnaissent l'importance de renforcer leur partenariat dans le secteur des matières premières, faisant écho aux déclarations de Scholz lors de sa visite en Asie centrale. Le potentiel de collaboration dans des secteurs tels que l'industrie chimique et l'énergie est important, car le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, considère cela comme une priorité absolue.

Lire aussi: