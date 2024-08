- Scholz plaide pour des efforts de recherche numérique renforcés

Le chancelier Olaf Scholz, représentant l'SPD, plaide en faveur de l'élargissement de l'innovation et du progrès numériques. "Nous devons créer un environnement favorable à cela dans de nombreux endroits en Allemagne", a déclaré Scholz lors de sa visite de l'Institut Hasso Plattner (HPI) à Potsdam, sa circonscription. Il a souligné l'importance de préserver la supériorité en ingénierie, en technologie et en science de l'Allemagne pour les générations futures.

Pour cela, Scholz a plaidé en faveur d'une mentalité accueillante : "Cela se fait le mieux grâce à une ouverture deeply ingrained in our societal ethos."

En mettant en avant sa vision de la compétitivité mondiale de l'Allemagne, Scholz a déclaré : "L'avenir numérique de l'Allemagne est prometteur. C'est une source de motivation et peut faciliter une existence plus harmonieuse entre nous." Cependant, il a insisté : "Cela ne peut se réaliser que si nous sommes à l'initiative de ces projets."

Le représentant de l'SPD a mis en avant l'importance de l'apprentissage, de l'étude et de la recherche approfondis, déclarant : "C'est là que tout se passe ici dans cet institut." En voyant l'enthousiasme du personnel et des chercheurs, il a exprimé sa confiance dans l'avenir de l'Allemagne.

Scholz a ensuite enfilé un casque de réalité virtuelle (VR), lui permettant de parcourir des environnements artificiels. Dans ce cas, il a exploré virtuellement la salle du festival de Salzbourg. Il a trouvé l'expérience agréable, commentant : "On pourrait facilement y passer une soirée", avant d'ajouter : "Et peut-être boire un verre de vin afterwards."

L'engagement du chancelier en faveur de l'innovation numérique comprend également une concentration sur la garantie d'un avenir numérique prometteur pour l'Allemagne. Selon Scholz, cet avenir nécessite un effort et une initiative collectifs de la part du peuple allemand.

