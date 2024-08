Scholz maintient actuellement une ambiguïté quant à la proposition de Merz pour le moment.

Le leader de la CDU Merz propose une aide au chancelier Scholz pour réduire l'immigration, risquant potentiellement la dissolution de la coalition. Le chancelier Scholz répond prudemment et de manière énigmatique lors d'un meeting politique.

Le chancelier Olaf Scholz a accueilli favorablement l'offre de collaboration du président de la CDU, Friedrich Merz, suite à l'incident de Solingen. "Juste parce que quelque chose a été abordé, nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers", a déclaré Scholz lors d'une réunion de campagne de l'SPD à Jena. "Il est donc logique que le chef de l'opposition au Parlement allemand propose également une coopération pour limiter l'immigration illégale." Scholz avait rencontré Merz ce matin-là, une réunion qui avait été planifiée à l'avance. "Les suggestions d'action" seraient les bienvenues, a ajouté Scholz. "Il est sage que le gouvernement et l'opposition collaborent." Il est important que cette idée soit partagée.

Sans aborder les demandes spécifiques de l'Union, Scholz a également déclaré: "Il est également important que nous mettions en œuvre cela conformément aux principes qui sous-tendent la démocratie et façonnent notre nation collectivement." Ainsi, les accords internationaux, les directives de l'UE et la Loi fondamentale continueront de s'appliquer, a-t-il déclaré, faisant référence à la demande de Merz d'interdire l'entrée des Afghans et des Syriens en Allemagne à ses frontières. Scholz n'a pas abordé la demande de Merz pour l'adoption de lois plus strictes de concert avec l'Union, même si les partenaires de la coalition, les Verts et le FDP, s'y opposent.

Scholz a nié les allégations selon lesquelles l'administration du trafic lumineux n'a pas encore agi. Les mesures sont déjà en cours, car les chiffres de l'immigration illégale diminuent et ceux des expulsions augmentent. Par exemple, la durée de détention pour les personnes en deportation a été prolongée, et il a été assuré que la police peut rechercher les expulsés dans tous les quartiers d'asile.

Scholz a confirmé que les expulsions de criminels vers la Syrie et l'Afghanistan auront lieu. "Faites-moi confiance : nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nous pouvons également mettre en œuvre cette intention", a-t-il déclaré. "C'est quelque chose à quoi s'est engagée toute l'administration, et c'est mon souhait en tant que Chancelier fédéral." Cependant, il y a des réserves, comme celles au ministère des Affaires étrangères.

