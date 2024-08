Scholz lance un dialogue accéléré sur les réfugiés avec l'UE et plusieurs pays

C'est un signe positif que le principal parti d'opposition soit ouvert à la collaboration sur cette préoccupation nationale importante, a déclaré Scholz lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer à Berlin. Il a également déclaré : "Cette volonté est louable."

La direction de cette affaire incombera au ministre fédéral de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), qui prévoit d'organiser des "discussions privées et ciblées" sur ce sujet. Les personnes invitées à y participer comprennent le président et le vice-président de la Conférence des ministres-présidents - les chefs de gouvernement en Hesse et en Basse-Saxe, Boris Rhein (CDU) et Stephan Weil (SPD) - ainsi que des représentants du plus grand parti d'opposition et des ministères fédéraux concernés.

L'objectif de cet effort collectif est clair, a déclaré Scholz. "Celles et ceux qui plaident pour une immigration légale doivent travailler à réduire la migration irrégulière pour empêcher le pays d'être submergé. Cet objectif peut et doit être atteint sans mettre en danger les accords internationaux, les réglementations européennes ou la Loi fondamentale", a-t-il ajouté, en insistant : "C'est là notre objectif actuel. Nous devons cela aux victimes de Solingen."

Scholz a accueilli le président du groupe parlementaire de l'Union et le chef de la CDU, Merz, mardi matin à la Chancellerie. Merz a exprimé son intérêt à travailler ensemble pour renforcer les politiques migratoires. Le chef de la CDU a souligné son souhait d'introduire des amendements transpartis lors de la prochaine session parlementaire débutant le 9 septembre. Il prévoit de coopérer "avec les parties de la coalition ouvertes à la collaboration".

Le ministre fédéral de l'Intérieur, Nancy Faeser, a souligné la nécessité de discuter avec l'opposition de la question de l'asile, en mettant en avant la participation de représentants du plus grand parti d'opposition. Pour lutter contre la migration irrégulière, Scholz a insisté sur le fait que cet objectif peut être atteint sans violer les accords internationaux ou les réglementations européennes.

