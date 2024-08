Scholz justifie un financement gouvernemental important pour les installations de fabrication de puces en Allemagne.

TSMC collabore sur un projet nommé ESMC à Dresde avec Infineon, Bosch d'Allemagne, et NPX des Pays-Bas. Cette co-entreprise devrait dépasser 10 milliards d'euros en dépenses, avec le gouvernement allemand contribuant à la moitié de cette somme. La production est prévue pour commencer à la fin de 2027.

Scholz a mis en avant le fait que le secteur des semi-conducteurs est caractérisé par des besoins financiers importants. Il a déclaré : "Une seule machine dans ce domaine peut facilement coûter plusieurs centaines de milliers d'euros."

Il a insisté sur la nécessité d'étendre les capacités de production de semi-conducteurs, en particulier en Europe et en Allemagne, compte tenu de la dépendance du pays aux semi-conducteurs pour les technologies avancées de l'avenir. "Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre d'autres régions du monde pour notre approvisionnement en semi-conducteurs", a-t-il ajouté.

Scholz a considéré comme une excellente nouvelle que TSMC et ses partenaires européens ont la motivation d'investir en Allemagne, grâce en grande partie à l'initiative de financement des puces de l'UE.

À peine deux semaines avant les élections de l'État de Saxe, Scholz a loué le hub de production de l'Allemagne de l'Est comme un "puissant catalyseur de l'innovation". Il a souligné que les industries de pointe renaissent dans les régions industrielles traditionnelles, la Saxe étant un exemple de premier plan. Environ un tiers des puces produites en Europe proviennent de cette région, a noté Scholz.

Scholz a toutefois mis en garde sur la nécessité de maintenir le développement positif, et pour cela, les conditions sociales et politiques doivent également rester propices. "Nous avons besoin d'un soutien continu pour les investissements et d'un enthousiasme pour l'avenir - pas d'isolement et de méfiance envers l'avenir", a-t-il déclaré, sous les applaudissements du public. Il a conclu : "Nous avons besoin d'une Allemagne pro-européenne et tournée vers l'avenir - pas de nationalisme et d'amertume."

La décision du gouvernement allemand de contribuer à la moitié des fonds pour le projet ESMC, dirigé par la Commission, montre son engagement à étendre la production de semi-conducteurs en Europe. Avec TSMC et ses partenaires européens qui investissent en Allemagne, l'initiative de financement des puces de la Commission semble accélérer la croissance du secteur des semi-conducteurs dans le pays.

