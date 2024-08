- Scholz justifie le placement de systèmes de missiles en Allemagne

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) considère le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne comme un moyen de préserver la paix. Selon la stratégie de sécurité du gouvernement, "nous avons besoin de telles armes pour dissuader la guerre, car elle ne doit jamais avoir lieu", a-t-il déclaré lors d'une visite au siège saxon du SPD à Dresde. Tout le monde doit comprendre que le coût d'une attaque serait élevé. Par conséquent, la préparation militaire doit être proportionnelle. Il y a une menace de missiles en provenance de Russie. Tout doit être mis en œuvre pour protéger la population.

Scholz a noté que l'Allemagne n'était pas en mesure de se défendre contre les attaques aériennes depuis des décennies. C'était une grave erreur. "Maintenant, nous allons y remédier." En même temps, Scholz a souligné l'importance du désarmement. Mais il doit être uniforme. Si on est actuellement en train de "renforcer", on doit également exprimer une volonté de négocier sur le contrôle des armes.

Un sondage de l'institut de sondage Civey a révélé que récemment, presque la moitié des Allemands s'inquiètent du déploiement de missiles. La moitié des Allemands craignent une escalade du conflit avec la Russie si des missiles avancés américains sont déployés en Allemagne. Cette inquiétude est particulièrement prononcée en Allemagne de l'Est. Le chancelier fédéral n'a pas souhaité commenter à Dresde les raisons de cette perspective.

Scholz a défendu sa position sur l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Si on ne fournissait pas d'armes à l'Ukraine, le pays serait rapidement conquis. Pour préserver l'option d'une Europe paisible, il est crucial que l'Ukraine puisse se défendre et que la Russie ne gagne pas la guerre. En même temps, Scholz reste ouvert au dialogue. Il a également parlé avec le président russe Vladimir Poutine et le président français Emmanuel Macron depuis le début de la guerre. "Je le ferai à nouveau s'il y a quelque chose à discuter."

Scholz a mis en garde contre le fait de "faire flotter le drapeau au vent" lorsqu'il est question de guerre et de paix. Les gens peuvent avoir confiance en lui. "Ma constance est là. Je ne serai pas influencé par qui que ce soit. Pour assurer la paix et la sécurité en Europe, nous devons soutenir l'Ukraine." Il est également crucial de considérer soigneusement toutes les étapes. Cela inclut le renforcement de l'OTAN. Porter deux pour cent du produit intérieur brut à la défense est une entreprise importante. Mais nous resterons engagés.

Scholz a qualifié l'offensive militaire de l'Ukraine dans la région russe de Kursk d'"opération limitée". Elle a été planifiée secrètement et non coordonnée avec les partenaires de l'Ukraine. Cependant, un jugement définitif ne peut être rendu.

