- Scholz garantit une aide inébranlable à l'Ukraine.

Chancelier Olaf Scholz a rassuré l'Ukraine et le Moldova, son pays voisin, que l'Allemagne restera leur plus solide soutien européen dans leur confrontation contre la Russie. "L'Allemagne ne reculerait pas dans son soutien à l'Ukraine", a déclaré Scholz lors de sa visite au Moldova. "Nous aiderons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Et nous serons le plus grand soutien européen de l'Ukraine", a-t-il ajouté, mentionnant que seul les États-Unis fournissent plus d'aide en tant que puissance mondiale majeure.

Les médias ont rapporté ce week-end que l'Allemagne pourrait réduire son aide à l'Ukraine, mais Scholz a clarifié que seul les sources de financement changeraient. L'Allemagne a réservé plus de 7 milliards d'euros pour l'Ukraine cette année et 4 milliards d'euros pour l'année prochaine. Pour le soutien à long terme, l'Ukraine recevra un prêt d'environ 50 milliards de dollars américains (environ 45 milliards d'euros) des pays du G7, dont les intérêts seront couverts par les profits des actifs de l'État russe gelés.

Scholz est réticent à commenter l'offensive récente de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Il n'a pas répondu si les armes fournies par l'Allemagne avaient été utilisées, mentionnant que l'Ukraine avait planifié son opération secrètement sans feedback, ce qui est essentiel pour la situation. Le gouvernement allemand surveille attentivement les événements. "C'est une opération spatialement et probablement temporairement limitée", a déclaré Scholz, bien que l'on ne puisse pas en être sûr. "Cependant, pour le moment, tout autre commentaire serait inapproprié. Nous pourrons certainement tout évaluer plus tard lorsque le temps aura passé."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue d'appeler ses partenaires à autoriser l'utilisation de missiles occidentaux à plus longue portée sur le territoire ukrainien. Actuellement, il y a des restrictions à cela. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué l'utilisation d'armes occidentales par l'Ukraine pour détruire l'infrastructure civile dans la région de Kursk. Ceux qui sont responsables des "actions inhumaines" seront punis.

Lors de son premier voyage à l'étranger après des vacances estivales assombries par des disputes de coalition, Scholz n'avait que quatre heures et demie de prévu. Bien que Scholz ait déjà visité un sommet européen au Moldova en juin dernier, sa visite actuelle est la première visite bilatérale d'un chef de gouvernement allemand depuis douze ans.

Sur le plan politique, la Moldavie reste divisée entre factions pro-européennes et pro-russes. La région séparatiste de Transnistrie, une bande de terre étroite à l'est de la république, a eu des soldats russes stationnés là-bas depuis les années 1990. La Moldavie accuse Moscou d'interférer avec sa stabilité et de diffuser de fausses informations. Scholz a promis son soutien à la Moldavie, déclarant : "L'Allemagne se tient aux côtés de la Moldavie. Nous soutiendrons la République de Moldavie dans la mesure de nos capacités". L'Allemagne a également promis une aide pour soutenir l'accès de la Moldavie à l'UE.

Le gouvernement de la Moldavie a l'intention d'incorporer l'accès à l'UE dans la constitution. Depuis 2018, l'Allemagne a déjà fourni plus de 41 millions d'euros de soutien à la Moldavie, ce qui en fait le cinquième plus grand donateur selon le gouvernement fédéral. Comme l'Ukraine, la Moldavie est candidate à l'UE depuis 2022. Le 20 octobre, coïncidant avec l'élection présidentielle, un référendum sera organisé pour déterminer si l'accès à l'UE doit être inscrit comme objectif constitutionnel, consolidant la voie vers l'Europe. "La Moldavie souhaite faire partie de cette famille européenne, et le processus d'accès est crucial pour notre avenir", a déclaré le président pro-européen Sandu.

