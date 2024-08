Scholz garantit une aide à Meyer Werft <unk> stratégie de sauvetage à approuver

L'administration fédérale a fait des progrès dans les discussions avec la Basse-Saxe, la direction du chantier naval, la famille Meyer et les institutions financières, selon la déclaration de Scholz. Le Bundestag et la Commission européenne attendent toujours leur approbation.

Le chancelier a affirmé avec assurance à Papenburg que le gouvernement fédéral prenait les mesures nécessaires pour résoudre la situation. "Si tout le monde suit - ce que j'espère - nous allons régler cela." Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) a également affiché sa confiance. "Le salut du chantier naval est à portée de main", a-t-il déclaré jeudi.

Selon des fuites dans les médias, une majorité substantielle des actions est prévue pour le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe, avec la famille Meyer qui obtient un siège dans le conseil de surveillance et le droit de préemption sur les actions. La stratégie de sauvetage vise à augmenter le capital-actions de 400 millions d'euros et à faire en sorte que l'État assure des prêts supplémentaires.

Le chantier naval se débat dans une situation difficile en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, entre autres circonstances, et la plupart des prix des navires ne sont fixés qu'à la livraison. L'entreprise estime que ses besoins financiers dépasseront 2,7 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2027.

"Ce n'est pas votre faute", a déclaré Scholz aux employés. "En réalité, vos carnets de commandes sont pleins." La qualité "dépasse les normes internationales". Le Meyer Werft vient tout juste de décrocher, selon leurs dires, la plus grosse commande de son histoire : la division des croisières de Disney a commandé quatre nouveaux navires. La livraison est prévue entre 2027 et 2031 pour la Disney Cruise Line.

Scholz a également défendu la participation du gouvernement fédéral en raison du rôle du Meyer Werft en tant qu'entreprise familiale dans la région de l'Ems en Basse-Saxe. Le Meyer Werft est "déterminant pour l'économie maritime et l'industrie du bâtiment naval en Allemagne". C'est également un "joyau de l'artisanat allemand".

Actuellement, l'entreprise emploie directement environ 3 300 personnes, avec environ 6 000 employés de 200 sous-traitants - des menuisiers aux entreprises technologiques - rien que dans la région de Weser-Ems, selon le chancelier. Près de 17 000 emplois en Allemagne dépendent du Meyer Werft de différentes manières.

Le syndicat IG Metall a salué l'engagement des gouvernements fédéral et régional pour l'entreprise, malgré l'absence d'accord formel, comme une "politique industrielle admirable qui préserve des segments cruciaux de l'industrie du bâtiment naval allemand". Berlin et Hanovre offrent au chantier naval et à son personnel "une occasion exceptionnelle pour un nouveau départ", a expliqué Daniel Friedrich, responsable régional d'IG Metall Coast.

Scholz a souligné que le gouvernement fédéral et l'État n'investiraient "que pour une période spécifique". "Nous ne sommes pas des constructeurs de navires", a-t-il déclaré. L'État vise à établir une base solide pour un avenir prospère sur une base économique privée. Cela a déjà été réalisé ailleurs avec l'entrée et la réintroduction : "Je n'ai qu'à mentionner les exemples de Lufthansa et de TUI. En ce qui concerne, cela servirait d'autre exemple de nos prises de décisions économiques judicieuses."

Dans le cadre de la stratégie de sauvetage, le gouvernement fédéral et la famille Meyer sont attendus pour un important 'lancement' de ressources, visant à augmenter le capital-actions du chantier naval de 400 millions d'euros. Les employés du Meyer Werft ont démontré leurs compétences, avec leurs carnets de commandes pleins et la qualité de leur travail qui dépasse les normes internationales.

Lire aussi: