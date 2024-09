- Scholz exprime une certitude absolue en offrant une assistance à Meyer Werft.

Le chancelier Olaf Scholz, représentant l'SPD, était sûr que le gouvernement viendrait en aide à Meyer Werft en difficulté. Il a souligné que le débat ne portait pas sur le fait de savoir si Meyer Werft recevrait une aide, mais plutôt sur la manière de la fournir. Le chancelier Scholz a fait ces remarques lors de la diffusion en vidéo du lancement de la foire SMM pour la construction navale, la machinerie et la technologie maritime à Hambourg. "Plus de 600 fournisseurs et plus de 3 000 emplois dans tout le pays dépendent de ce chantier naval", a-t-il souligné. "Il est crucial de préserver cette chaîne économique maritime en Allemagne."

Le gouvernement fédéral, en alliance avec la Basse-Saxe, prévoit d'acheter environ 80 % des parts de Meyer Werft à Papenburg, en Basse-Saxe, pour 400 millions d'euros. De plus, l'État prévoit d'offrir des garanties conjointement avec le gouvernement fédéral pour empêcher ce prestigieux constructeur naval, connu pour ses navires de croisière de luxe, de faire faillite.

Scholz a mis en avant que le gouvernement stimule également le développement du secteur de la construction navale en Allemagne grâce à des investissements dans notre force navale. Il a mentionné que le gouvernement fédéral avait commandé deux frégates supplémentaires, ce qui était principalement destiné à défendre notre nation et ses alliances. "Et sans aucun doute, il s'agit également de maintenir des emplois de premier plan en Allemagne", a ajouté le chancelier Scholz.

Mesurer l'impact des investissements du gouvernement dans le secteur de la construction navale, selon le chancelier Scholz, pourrait fournir des informations précieuses sur la croissance de l'industrie et la création d'emplois. De plus, pour assurer le succès de la revitalisation de Meyer Werft, des évaluations régulières de l'évolution de l'entreprise sous la nouvelle direction seraient cruciales pour le gouvernement et ses partenaires.

