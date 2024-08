- Scholz exprime sa volonté de collaborer avec Merz sur les questions d'immigration.

Olaf Scholz, le chancelier du SPD, a exprimé son intérêt pour s'associer à Friedrich Merz, chef du groupe parlementaire de l'Union, sur le sujet de l'immigration. Scholz a reconnu l'offre de coopération de Merz pour réduire l'immigration clandestine lors d'un meeting à Jena. Auparavant, Merz avait proposé un changement de politique migratoire à Scholz, même sans le soutien des partenaires de la coalition. Merz et Scholz ont eu des discussions à la Chancellerie le matin, portant sur les conséquences de l'incident de coups de couteau à Solingen.

Le chancelier a souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement et l'opposition. "Nous allons certainement en profiter pour élaborer de meilleures réglementations pour l'Allemagne ensemble", a-t-il déclaré.

Cependant, il a également souligné la nécessité de respecter les principes démocratiques fondamentaux et de façonner le pays en conséquence. "Nos accords internationaux comptent. Les règles de l'UE s'appliquent. Ce que notre Constitution dicte s'applique. Et puis, les suggestions pratiques sont toujours les bienvenues", a-t-il ajouté.

Il y a eu une attaque présumée islamiste à Solingen où un homme a utilisé un couteau pour tuer trois personnes et en blesser huit autres lors d'un festival de la ville vendredi soir. Le principal suspect, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est en détention. Le parquet fédéral examine plusieurs chefs d'accusation contre lui, notamment le meurtre et la suspicion d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). L'EI a revendiqué l'attaque et a également publié une vidéo montrant un homme masqué qui est censé être l'auteur. Le suspect présumé n'avait pas pu être expulsé en Bulgarie l'année dernière.

Le FDP, en tant que parti d'opposition crucial, pourrait jouer un rôle important dans cette collaboration sur les questions d'immigration, en alignant sur le focus de Scholz sur le respect des principes démocratiques et la mise en place de réglementations plus solides.

