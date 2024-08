- Scholz exprime sa déception face à l'incident de coupe à Solingen.

Le chancelier Olaf Scholz a été choqué par l'incident de poignardage mortel à Solingen. Il a exprimé son désarroi sur la plateforme X, déclarant : "L'incident de Solingen est une tragédie qui me laisse sous le choc." Après une conversation avec le maire de Solingen, Tim Kurzbach, Scholz a confirmé que plusieurs personnes avaient été violemment tuées. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et prié pour un prompt rétablissement des blessés, ajoutant : "Le coupable doit être rapidement arrêté et puni selon la loi."

Selon les rapports de police, l'attaque a eu lieu pendant les festivités du vendredi soir à la foire du village. Trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a classé cet incident comme une attaque en raison de la nature calculée des actions du responsable.

Le SPD, en tant que parti politique au pouvoir en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a publié un communiqué exprimant sa profonde sympathie et son soutien aux communautés touchées suite à cet incident horrible. Le chancelier Scholz, en tant que membre du SPD, a fermement condamné l'attaque et appelé à la justice.

